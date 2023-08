Dopo il libro Roberto Vannacci con Salvini e Tajani a Ceglie Messapica vicino Brindisi: cosa dirà all'evento

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Roberto Vannacci, autore del libro provocatorio “Il Mondo al contrario”, è al centro dell’attenzione per i contenuti espressi nella sua opera e che molti hanno etichettato come omofobi e razzisti. Dopo giorni di accese polemiche, il generale avrà l’occasione di un confronto con il pubblico: confermata la sua partecipazione all’evento “La Piazza-Il bene comune“, organizzato da Affaritaliani e in programma domenica 27 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Prima uscita pubblica

In quella che segna la sua prima apparizione pubblica dopo l’esplosione del caso legato al suo libro, il generale Vannacci eviterà il palco fisico, preferendo partecipare tramite videocollegamento.

Questo incontro riunirà vari ospiti di rilievo, tra cui il vicepremier e leader della Lega, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Fonte foto: iStock L’evento con la partecipazione di Roberto Vannacci si terrà a Ceglie Messapica, vicino Brindisi

Accanto a lui, ci sarà Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Altri nomi importanti includono Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli altri ospiti

La lista di partecipanti continua con figure come Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e Antonio Misiani del Partito Democratico.

Il Movimento 5 Stelle sarà rappresentato da Stefano Patuanelli, mentre anche Cateno De Luca, il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, porterà la sua voce.

Infine, Carlo Calenda di Azione e Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia Ice, arricchiranno ulteriormente il dibattito.

Cosa pensa Salvini di Vannacci

Il leader della Lega e vicepremier italiano, Matteo Salvini, ha annunciato in precedenza la sua intenzione di leggere il libro del generale Roberto Vannacci prima di giudicarlo.

Il libro “Il mondo al contrario”è stato oggetto di controversia per le sue opinioni audaci sui migranti e gli omosessuali, portando al licenziamento del generale dalla sua posizione a causa delle accuse di omofobia e razzismo.

Nonostante le dichiarazioni provocatorie di alcuni sostenitori del libro, Salvini ha più che altro cercato di allentare la tensione. Il vicepremier ha affermato di “desiderare un Paese in cui ogni individuo sia libero di leggere i libri che preferisce”, facendo notare che nel passato ha letto opere di diversa prospettiva, citando Che Guevara.