Il video delle dichiarazioni di Matteo Salvini sul libro di Vannacci: "Dibattito sugli omosessuali è superato"

A proposito del libro del generale Roberto Vannacci, il leader della lega e vicepremier Matteo Salvini ha già detto che lo leggerà per poterlo giudicare solo una volta terminata la lettura.

L’argomento tiene ancora banco da quando il generale ha pubblicato ‘Il mondo al contrario‘, un libro dal contenuto controverso. Al suo interno, infatti, sono presenti considerazioni oltremodo colorite su migranti e omosessuali, per questo il comando lo ha destituito a seguito delle accuse di omofobia e razzismo.

Una presa di posizione è arrivata anche da Crosetto. Matteo Salvini, tuttavia, tenta di riportare la calma anche dopo le dichiarazioni di Golinelli – segretario Lega di Modena – a favore del libro di Vannacci: “Essere gay è contronatura“.

Come detto in apertura, dopo aver dichiarato la sua intenzione di leggere il libro del generale, ai microfoni dell”Ansa’ ha detto: “Vorrei vivere in un Paese dove ognuno è libero di leggere i libri che ritiene“, e ha ricordato che durante gli anni del liceo leggeva Che Guevara “che non era esattamente un educandato”.

Nel suo intervento il ministro dei Trasporti ha ricordato che Vannacci è “un generale della Folgore che ha fatto missioni in Iraq, in Somalia e in Afghanistan, salvando vite e rischiando la sua di vita”. Per Salvini il dibattito su omosessuali ed eterosessuali “è superato“, ma ha promesso che “se ci saranno dei passaggi su cui non sarò d’accordo, lo dirò”.