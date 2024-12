Tentato furto nella villa della famiglia Berlusconi sull'Appia Antica a Roma, ladri beccati dalle telecamere

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La villa della famiglia Berlusconi a Roma nel mirino dei ladri: la polizia è intervenuta lunedì 2 dicembre nella proprietà dopo l’allarme dovuto a un tentativo di furto. Secondo quanto riportato, alcuni individui, con il volto coperto, si sarebbero introdotti nel giardino della proprietà accedendo da un’abitazione confinante. Sul luogo sono immediatamente giunte pattuglie della questura di Roma, supportate dalla polizia scientifica, per effettuare rilievi e accertamenti.

Ladri nella villa di Berlusconi a Roma

La proprietà in questione è Villa Grande, conosciuta anche come Villa Zeffirelli, proprietà della famiglia Berlusconi che si trova a Roma, in via Lucio Volumnio, tranquilla strada nei pressi dell’Appia Antica.

Stando alle prime ricostruzioni, i malintenzionati, probabilmente due o tre, si sarebbero introdotti nella proprietà passando da una villa adiacente allo scopo di tentare un furto.

Con il volto coperto, tali soggetti sono stati avvistati dalla sorveglianza privata mentre si muovevano in modo sospetto all’interno della tenuta, avviando l’intervento della polizia.

La storia di Villa Grande a Roma

Silvio Berlusconi acquistò Villa Grande nel 2001 per quasi 4 milioni di euro, ma la villa fu concessa in comodato d’uso al regista Franco Zeffirelli, amico intimo del Cavaliere, che vi abitò fino alla sua morte nel 2019.

Dal 2020 è rientrata nuovamente nella disponibilità di Berlusconi, ospitando momenti cruciali della sua carriera politica, come i negoziati con Giorgia Meloni e Matteo Salvini e i colloqui legati al Governo Draghi.

Negli ultimi anni, infatti, la residenza romana sull’Appia Antica è diventata il vero quartier generale del Cavaliere, location nella quale ha ospitato più di un vertice con colleghi di partito e di coalizione.

Il tentato furto nella proprietà dei Berlusconi

L’immobile si estende su 1.250 metri quadrati con altri 1.194 di parco, piscina e dependance. A febbraio 2024 era stato incluso fra le proprietà messe in vendita dalla famiglia, come Villa Due Palme a Lampedusa e Villa Certosa, con l’indiscrezione che Pier Silvio Berlusconi fosse interessato a rilevarla interamente dagli altri eredi.

Ristrutturata dopo la morte di Zeffirelli, la villa ha detto addio agli arredi e ai cimeli scenografici del celebre regista, adottando uno stile più sobrio e istituzionale, con poltrone damascate e busti romani che decorano i viali del parco.