Villa Certosa messa in vendita dai figli di Silvio Berlusconi: quanto costa il gioiello sulla Costa Smeralda

Villa Certosa, la lussuosa ex residenza estiva di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, è stata messa in vendita per 500 milioni di euro. I figli dell’ex presidente del Consiglio e fondatore di Mediaset sono stati concordi nel procedere con l’operazione: il prezzo richiesto al momento, tuttavia, sarebbe superiore alla somma che la famiglia si aspetta effettivamente di ricevere.

Villa Certosa in vendita, i possibili acquirenti

La notizia è stata rivelata dal Financial Times, che l’ha riportata in prima pagina, citando 3 persone a conoscenza dell’operazione.

Tra i possibili acquirenti, ha fatto sapere il quotidiano britannico, ci sarebbero miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi e il presidente egiziano Hosni Mubarak durante una colazione di lavoro a a Villa Certosa

La vendita non sarà pubblicizzata e le visite dovrebbero cominciare già nel mese di febbraio.

Secondo alcune fonti, la villa era stata valutata 260 milioni di euro nel 2021. Per questo, il prezzo richiesto attualmente risulterebbe superiore alla somma che la famiglia si aspetta effettivamente dalla vendita.

La residenza di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, una frazione di Olbia, nei pressi di Punta Lada.

È stata acquistata da Silvio Berlusconi alla fine degli anni ’80, che la ribattezzò con il suo attuale nome (in precedenza si chiamava Villa Monastero ed era appartenuta a Gianni Onorato, proprietario della rete televisiva La Voce Sarda).

Nel corso dei decenni, l’ex premier ha avuto modo di ospitare personalità di rilievo del panorama politico internazionale, compresi capi di Stato di tutto il mondo.

Tra gli altri, hanno visitato Villa Certosa George W. Bush, Vladimir Putin, Tony Blair, Mirek Topolánek, José Luis Rodriguez Zapatero e Hosni Mubarak.

La proprietà, tra spazi interni e spazi esterni, comprende 4 bungalow con oltre 120 camere, un teatro, una palestra, un’autorimessa, una serra e un grande parco.

Le passate indiscrezioni sulla vendita della proprietà

Nel suo articolo, il Financial Times ha ricordato che Villa Certosa era stata messa sul mercato già nel 2010 e nel 2015.

All’epoca, tuttavia, Berlusconi smentì le indiscrezioni di una possibile vendita della proprietà.

Secondo il quotidiano, il cavaliere avrebbe anche rifiutato un’offerta di 500 milioni di euro nel 2015, arrivata dalla famiglia reale saudita, che aveva già tentato di mettere le mani sulla magione in passato.