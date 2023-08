L’Esercito sapeva dell’uscita del libro di Vannacci, dopo FN ora la Lega corteggia il generale per le Europee

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

L’indagine disciplinare sul conto di Roberto Vannacci è iniziata, ma l’Esercito sapeva dell’uscita del libro del generale. La conferma arriva da alcune fonti, che dimostrerebbero come Vannacci avesse per tempo informato il suo superiore dell’Esercito dell’uscita dell’autopubblicato “Il mondo al contrario”. Il caso Vannacci non sembra placarsi e la Lega si potrebbe far avanti per proporlo alle Europee. L’ipotesi bomba proviene dal sottosegretario della Cultura Vittorio Sgarbi.

L’Esercito sapeva

Il caso Vannacci continua a gonfiarsi tra critiche (una libreria di Treviso si è rifiutata di venderlo) ed elogi. C’è chi si domanda: “Possibile che sia stato tutto casuale?”. Secondo alcuni no e le fonti sarebbero gli stessi paracadutisti compagni del generale. Vannacci aveva raccontato di star lavorando a un libro e alcuni hanno voluto partecipare alla stesura di determinati capitoli.

La fonte sarebbe un ufficiale. L’uomo ha riportato che anche il superiore di Roberto Vannacci, il generale di divisione Massimo Panizzi, ne fosse a conoscenza e avrebbe letto il testo intorno al 1° agosto (10 giorni prima della sua pubblicazione) e della decisione di destituirlo.

Tour del libro

Intanto che le polemiche proseguono il libro di Roberto Vannacci fa il boom di numeri. Secondo dati non ufficiali il libro “Il mondo al contrario” avrebbe venduto 20 mila copie. A dirlo è stato l’organizzazione del tour relativo al libro del generale Vannacci. Solo Amazon potrebbe confermare o smentire i dati di vendita.

La pubblicità certo non è manca e con numeri simili, impressionanti per qualsiasi testo di saggistica (categoria nel quale Roberto Vannacci ha voluto inserire il proprio libro). Il tour partirà da Marina di Pietrasanta, dove il 9 settembre si terrà la prima presentazione.

L’ipotesi Europee

C’è uno spazio politico da occupare e la Lega potrebbe chiedere a Vannacci di farlo. Fonti Lega fanno sapere che la chiamata tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci sia stata molto cordiale e dopo Forza Nuova (che ha offerto il posto alle elezioni suppletive di Monza) si apre un’altra ipotesi politica.

Altro che elezioni locali, la Lega potrebbe offrire al generale Vannacci un posto alle Europee. Niente è sicuro, ma le voci circolano e Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, lo racconta in un’intervista. “Forza Nuova è un’ipotesi ridicola – dice Sgarbi – ma la Lega è un partito cuscinetto e Salvini ha detto che si riconosce nei valori del libro scritto da Vannacci”. Insomma, il modo per ribadirlo potrebbe essere proprio quello di candidarlo alle Europee.