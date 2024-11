Ethan consegnato alla madre Claudia Ciampa negli Usa, ma solo temporaneamente: cosa può succedere adesso

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Claudia Ciampa ha potuto riabbracciare suo figlio Ethan. Le autorità californiane hanno affidato, in via temporanea, il piccolo alla madre italiana. La notizia è stata confermata dal Ministero degli Esteri italiano, avvertito direttamente dal console di Los Angeles. Ethan era stato sottratto a Claudia Ciampa dal padre americano durante una vacanza in Puglia lo scorso agosto.

Ethan affidato temporaneamente a Claudia Ciampa

Il giudice americano ha poi deciso per l’affidamento temporaneo alla madre, che si è immediatamente recata in California per riprendere Ethan. Ora comincia un iter giudiziario che vedrà Claudia Ciampa opposta all’ex compagno, Eric Howard Nichols, per l’affidamento del bambino.

Prima di tornare tra le braccia della madre, il piccolo Ethan era stato affidato ai servizi sociali.

Fonte foto: Facebook @riportiamoethanacasadallasuamamma

Claudia Ciampa insieme all’ex compagno

Ora comincia un lungo iter giudiziario

La palla passa ora a un altro giudice, diverso da quello che ha deciso per l’affidamento temporaneo di Ethan a Claudia Ciampa. Il magistrato dovrà decidere sull’applicazione della convezione internazionale dell’Aia e, soprattutto, a chi spetterà tenere il bambino definitivamente.

Fino al giorno della decisione del giudice, il padre potrà vedere Ethan solo durante incontri protetti. Il percorso giudiziario potrebbe allungarsi se il caso dovesse passare al livello federale.

A commentare questo aspetto è la stessa Claudia Ciampa “Ora cominceranno le udienze di cui la prima sarà già domani. Speriamo che si risolva tutto per il meglio e al più presto, così che possiamo tornare insieme in Italia”, ha detto all’ANSA.

Claudia Ciampa: “Sono felicissima, Ethan mi ha sorriso subito”

In merito al prossimo percorso giudiziario ha detto la sua anche l’avvocato Gian Ettore Gassani, difensore di Claudia e presidente dell’Ami, Associazione Matrimonialisti Italiani: “Il ministero invita tutti alla calma e siamo d’accordo anche io e la madre. Siamo solo all’inizio di un’avventura difficile che ci farà attendere ancora un po’ di tempo per la decisione finale del giudice sul rimpatrio della signora Ciampa e di suo figlio”.

Claudia Ciampa ha riabbracciato il piccolo Ethan alle 23 di Los Angeles (le 8 in Italia). “Sono felicissima. Come mi ha visto, mi ha fatto il suo splendido sorriso – ha raccontato Claudia Ciampa in videochiamata dagli Usa – L’ho trovato cresciuto, molto più pesante, ormai ha 6 denti e gattona velocissimo. Si mette dritto in piedi da solo, è meraviglioso essere di nuovo con lui”.

Ciampa non vedeva il piccolo da circa tre mesi, da quando il 30 agosto scorso Eric Howard Nichols, il suo ex compagno statunitense, glielo aveva sottratto mentre erano in vacanza in Puglia. Il bambino è stato ritrovato dalla investigatori americani.