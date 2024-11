La madre di Ethan di Piano di Sorrento incredula dopo il ritrovamento, la reazione di Claudia Ciampa in tv

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ethan è stato ritrovato in California, negli Stati Uniti, dopo essere stato sottratto alla madre, Claudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento. Il bimbo di 7 mesi era stato rapito dall’ex compagno Eric Howard Nichols durante una vacanza in Puglia. Le autorità statunitensi hanno localizzato e preso in custodia il piccolo: Ethan e la madre si riuniranno presto a Los Angeles, mentre un’udienza deciderà il rimpatrio del minore in Italia.

Ethan rapito e ritrovato negli Usa

La scomparsa del piccolo Ethan, 7 mesi, era stata denunciata dalla madre Claudia Ciampa il 30 agosto scorso. Grazie a un’intensa attività investigativa, le autorità americane sono riuscite a localizzare il responsabile del rapimento, Eric Howard Nichols, ex compagno della donna.

Il bambino era stato sottratto a Claudia Ciampa con l’inganno durante una vacanza in Puglia. Il padre le aveva detto che avrebbe portato il bimbo a fare una passeggiata: non fece più ritorno. Ora il lieto fine: Ethan sarà presto riconsegnato all’amore di sua madre.

La gioia della madre Claudia Ciampa

“Sono felicissima, non vedo l’ora di poterlo riabbracciare” ha dichiarato a Tgr Campania Claudia Ciampa, che non ha più visto suo figlio dallo scorso 30 agosto.

“Non ci posso neanche credere. Già riabbracciarlo e dirgli quanto gli voglio bene sarà bellissimo, come vederlo sorridere, vederlo gattonare, non l’ho ancora visto gattonare. Vedere i suoi progressi, i suoi dentini nuovi… sarà bellissimo” ha ammesso la donna.

“Ringrazio il ministero degli Esteri e tutte le altre autorità italiane per la solidarietà e per l’impegno profuso per il bene di mio figlio e ringrazio le autorità degli Stati Uniti per la prontezza dell’intervento” ha aggiunto Claudia Ciampa.

I passi per riportare Ethan a Piano di Sorrento

Il ricongiungimento tra madre e figlio avverrà in breve tempo. Dopo essere stato posto sotto la tutela delle autorità locali, un giudice ha rapidamente emesso un provvedimento d’urgenza per affidare il bambino alla madre, che è già pronta a partire per la California.

Nei prossimi giorni è prevista un’udienza per definire le modalità del rientro del minore in Italia, in conformità con le norme della Convenzione dell’Aja. La risoluzione del caso è stata possibile grazie alla stretta collaborazione tra le autorità italiane e statunitensi, che hanno unito gli sforzi per riportare il piccolo Ethan fra le braccia della madre.

“Questa vicenda ha tenuto con il fiato sospeso un’intera nazione” ha osservato Gian Ettore Gassani, legale di Claudia Ciampa. “Tuttavia, ho sempre coltivato la certezza che prima o poi ci sarebbe stato un lieto fine in questa storia che ha portato nuovamente all’attenzione un fenomeno terribile che riguarda padri e madri”.

“Il peso specifico delle nostre autorità politiche e diplomatiche è stato ancora una volta decisivo” ha sottolineato l’avvocato. “Ringrazio anche io, come la signora Ciampa, il Ministro Antonio Tajani e il Ministero degli Esteri, degli Interni e della Giustizia, oltre alle autorità diplomatiche negli Stati Uniti, per essere riusciti in un’impresa che sembrava disperata”.