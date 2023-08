Libreria di Treviso rifiuta di vendere il libro del Generale Vannacci: la titolare spiega i motivi del gesto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Continua a far discutere il libro del Generale Vannacci nel quale sono contenute opinioni e frasi omofobe e razziste. Il militare è stato destituito, mentre una libreria in provincia di Treviso ha esposto un cartello in cui annuncia chiaramente di non volerlo vendere.

Il cartello esposto dalla libreria Ubik a Castelfranco Veneto

La notizia arriva da Castelfranco Veneto: la libreria Ubik, in passato già al centro di gesti simili, ha esposto un cartello sulla propria vetrina in cui invita la clientela “a non chiederci il libro di Vannacci”.

La titolare, Clara Abatangelo, stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto ha motivato il gesto sostenendo che quello che c’è scritto dentro è indegno: “l’omofobia non è libertà di opinione“. Per questo, ad un cliente che pochi giorni fa, il 17 agosto, ha chiesto il libro in questione ha risposto con un secco “no”.

Fonte foto: ANSA Il generale di Divisione Roberto Vannacci, ex comandante della Brigata Folgore e del reggimento paracadutisti Col Moschin

“Avrei potuto rispondere nascondendo il fatto che non lo avessi dietro a un problema tecnico, ma non mi è sembrato giusto. Io voglio dire come, anche se lo avessimo avuto in libreria, avrei mandato il cliente a comprarlo altrove” ha dichiarato la Abatangelo.

Non è il primo gesto simile della libreria veneta

La titolare, di fronte al caso del momento che agita il mondo della politica, non si è sentita di tenere in catalogo un libro del genere, che l’avrebbe costretta a “chiedere a un mio dipendente di spolverare o sistemare un libro che dice che è contro natura“.

La libreria è stata insultata in rete e tramite chiamate anonime, ha riferito la titolare, sottolineando inoltre che “non è stato pubblicato da una casa editrice” e che “quando si tratta di libri veri, gli editori consegnano alle biblioteche. Direi che possono andare a leggerli là”.

In passato, la libreria Ubik aveva già sollevato polemiche: il 25 aprile 2018 aveva esposto a “testa in giù” un saggio su Mussolini di Renzo De Felice, attirandosi feroci critiche da parte di esponenti di Fratelli d’Italia, che in questi giorni ha alzato gli scudi attorno al generale.

Cosa ha scritto il Generale Vannacci nel suo libro

Scoppiato il 17 agosto, il caso gira attorno al libro “Il mondo al contrario”, nel quale il generale di Divisione dell’Esercito Roberto Vannacci attacca la comunità Lgbtq+, ambientalisti, femministe, clandestini e in generale quella che lui definisce la “dittatura delle minoranze”.

Nel testo, si rivolge direttamente agli omosessuali sostenendo che “normali non lo siete, fatevene una ragione”. Ha espresso poi dure opinioni nei confronti delle “lobby gay internazionali” e contro Paola Egonu, “italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità”.

Il Generale è stato destituito dal Ministro Crosetto, secondo cui il militare “ha espresso opinioni che screditano l’Esercito, la Difesa e la Costituzione”. Lo stesso si è attirato critiche da parte della sua stessa maggioranza, ma ha tirato dritto: “Se il generale avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte – ha detto – io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo“.