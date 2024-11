Calenda contro Salvini sulle nomine di Trump, tensione durante la presentazione del libro di Vespa: il video

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Salvini e Carlo Calenda si sono scontrati durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa. Il botta e risposta è avvenuto sul futuro dell’amministrazione Trump e l’impatto che potrebbe avere sul mondo. Il dibattito, acceso nei toni, ha portato i due politici a lanciarsi numerose frecciatine.

Botta e risposta tra Salvini e Calenda

Lo scontro si è acceso quando Carlo Calenda ha chiesto a Matteo Salvini un parere su alcune nomine previste dall’amministrazione Trump, tra cui quella di Kristi Noem, governatrice del South Dakota, indicata per la sicurezza nazionale Usa. Salvini ha ammesso di non essere informato sulle nomine, affermando di non leggere i giornali per preservare la salute del suo fegato.

Calenda lo ha subito incalzato: “Il vicepresidente del Consiglio non sa chi ha nominato Trump, ma dà un giudizio meraviglioso su quello che fa Trump. Chiaro”. Salvini ha replicato parlando di Elon Musk e Vivek Ramaswamy, sottolineando di conoscerli direttamente e giudicandoli positivamente. “Non mandiamola in vacca”, ha aggiunto Salvini, cercando di stemperare la tensione.

Tra sarcasmo e battute, Calenda ha continuato a pungolare il leader della Lega, invitandolo a informarsi meglio prima di esprimere giudizi. La discussione ha coinvolto anche il pubblico, che ha applaudito più volte, schierandosi soprattutto con il leader della Lega.

Chi è Kristi Noem

La figura di Kristi Noem, governatrice del South Dakota, è salita agli onori della cronaca per le sue posizioni controverse. Nominata da Donald Trump per il ruolo di Segretario alla Sicurezza Interna, Noem si era guadagnata una fama dubbia raccontando di aver ucciso un cucciolo di cane di 14 mesi, considerandolo non idoneo alla caccia.

L’episodio, narrato nel suo libro No Going Back, aveva suscitato reazioni forti negli Stati Uniti e le era costato l’esclusione dalla rosa dei candidati alla vicepresidenza.

Noem avrà il compito di supervisionare agenzie cruciali come la US Customs and Border Protection, l’Immigration and Customs Enforcement e i Servizi Segreti, assumendo una posizione chiave nella nuova amministrazione Trump.

Il nuovo libro di Vespa

Il confronto tra i due leader politici è avvenuto alla presentazione del libro di Bruno Vespa, Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa. Nel libro, Vespa ripercorre la relazione tra i due dittatori, analizzandola nel contesto della politica italiana ed europea dell’epoca.

Il volume, che si propone di essere una riflessione storica e attuale, è stato al centro di un dibattito che ha visto emergere analogie con il presente, tra cui il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale.