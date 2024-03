Donna 40enne violentata in strada dietro una siepe a Rozzano: svolta nelle indagini, arrestato un 24enne

Donna di 40 anni violentata in strada, dietro una siepe, nel comune di Rozzano, nell’hinterland milanese. Il fatto risale al 16 luglio 2023: dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno arrestato un 24enne straniero.

Violenza sessuale, un arresto a Rozzano

I carabinieri della Tenenza di Rozzano, in provincia di Milano, secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Milano nei confronti di un 24enne cittadino marocchino.

L’uomo è indagato per una violenza sessuale avvenuta il 16 luglio 2023, a Rozzano, nei confronti di una donna di 40 anni.

40enne violentata dietro una siepe

La donna venne violentata per la strada, in via Lombardia, e lasciata nei pressi di una siepe in lacrime.

La 40enne venne trovata da un passante che avvisò il 112, facendo così partire le indagini che hanno in seguito portato all’arresto del 24enne

Rinvenuto il cellulare dell’indagato

Fondamentale è stato sopralluogo svolto nei pressi del luogo dove si era consumata la violenza, che ha permesso ai carabinieri di Rozzano di trovare il cellulare all’epoca in uso all’indagato e, analizzandone il contenuto, risalire alla sua identità.

La violenza sessuale è avvenuta a Rozzano, in via Lombardia, nell'hinterland di Milano

Sul posto vennero trovati anche degli indumenti. L’arrestato è stato rintracciato presso il Cpr di via Corelli e da lì condotto nel carcere di San Vittore.

I dati dell’Istat sulle violenze sessuali

Secondo i dati dell’Istat, il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila).

Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner.

La maggioranza delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6%).

In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.