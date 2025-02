Va in Questura a Treviso per rinnovare il permesso di soggiorno e viene arrestato per traffico di droga

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stato arrestato un cittadino marocchino di 38 anni a Treviso mentre si presentava in Questura per il permesso di soggiorno. L’uomo era ricercato per traffico di stupefacenti e evasione.

Arresto inaspettato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un cittadino marocchino, nato nel 1986, è stato arrestato nei giorni scorsi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di stupefacenti, si era recato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per ottenere il permesso di soggiorno. Tuttavia, su di lui pendeva un ordine di carcerazione per una pena di oltre tre anni e tre mesi.

Condanne precedenti

Il trentottenne era stato condannato in via definitiva nel 2016 e nel 2018 per evasione e traffico di stupefacenti. La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trieste aveva emesso un ordine di carcerazione, accompagnato da un mandato di arresto europeo.

Fatti risalenti al 2012

Gli eventi che hanno portato all’arresto risalgono al 2012, quando l’uomo era stato fermato nella Provincia di Udine con oltre 500 grammi di hashish destinati allo spaccio. Posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella in Provincia di Treviso, era poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce per anni.

Arresto finale

Mercoledì scorso, il trentottenne si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale. Identificato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato arrestato dalla Squadra Mobile e condotto presso la Casa Circondariale di Treviso.

Fonte foto: IPA