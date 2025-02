Genova, perseguita e minaccia di morte la ex: era già stato ammonito dal Questore, arrestato 42enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per atti persecutori il bilancio di un intervento della Polizia nel quartiere Molassana, a Genova. Un uomo di 42 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per aver minacciato di morte la sua ex compagna.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo una richiesta d’aiuto al 112 Nue da parte di una donna terrorizzata. Il suo ex compagno, mai rassegnato alla fine della loro relazione, si era presentato alla sua abitazione, colpendo con calci e pugni la porta d’ingresso e minacciandola di morte.

Un passato di violenza

Il soggetto, già noto per la sua indole violenta, era stato precedentemente colpito dalla misura dell’Ammonimento del Questore lo scorso dicembre per comportamenti vessatori nei confronti della donna. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, lo hanno rintracciato e bloccato nei pressi dell’abitazione, mentre era ancora intento a inviarle messaggi intimidatori con il cellulare.

Supporto alla vittima

Alla donna, ancora in stato di shock, è stato offerto supporto psicologico qualificato e fornite tutte le informazioni necessarie per sporgere querela. L’uomo è stato associato presso il carcere di Marassi a Genova in attesa di convalida. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.

Fonte foto: IPA