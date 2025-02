Ravenna, ubriaco picchia la madre anziana e aggredisce i poliziotti: arrestato per maltrattamenti in famiglia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per maltrattamenti in famiglia il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Ravenna. Un uomo, cittadino italiano, è stato fermato per aver aggredito la madre anziana.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio dell’11 febbraio, la Centrale Operativa della Questura ha inviato le Volanti presso un’abitazione di Ravenna. Alcuni cittadini avevano segnalato urla provenienti da un appartamento.

Dettagli dell’episodio

Due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti sul posto, identificando due persone: un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica e la sua anziana madre. È emerso che la donna era stata vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio, che ha mantenuto un atteggiamento minaccioso anche in presenza degli agenti.

Conseguenze e arresto

Mentre la donna veniva trasportata in ospedale per le lievi lesioni riportate, l’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato per maltrattamenti in famiglia. La Procura della Repubblica di Ravenna, informata dei fatti, ha disposto la sua conduzione presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

Fonte foto: IPA