Bimba di 4 anni morta in ospedale a Sciacca: era stata portata per la febbre alta, la denuncia dei genitori

A Sciacca la procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bambina di 4 anni all’ospedale del comune nell’Agrigentino, “Giovanni Paolo II”, avvenuta poche ore dopo il suo arrivo. La piccola paziente era stata portata in Pronto soccorso dai genitori con la febbre alta, ma il suo quadro clinico sarebbe precipitato a poca distanza dal ricovero. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri per chiarire le cause del decesso. Ne dà notizia Ansa.

Bimba muore in ospedale: il ricovero

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina originaria di Sambuca, comune poco lontano della stessa provincia di Agrigento, era arrivata in ospedale accompagnata da mamma e papà. La temperatura corporea della figlia era alta e in area di emergenza è stato disposto il ricovero in Pediatria.

Le sue condizioni sarebbero però peggiorate velocemente fino a portare alla morte della bambina.

I genitori ipotizzano le responsabilità del personale sanitario, che saranno ora accertate dagli inquirenti. I magistrati hanno disposto l’autopsia e l’acquisizione delle cartelle cliniche della piccola paziente.

Bimba muore in ospedale: l’ultimo precedente

Soltanto pochi giorni fa, nella notte tra 24 e sabato 25 marzo, un’altra bambina di soli 6 anni ha perso la vita all’ospedale di Piacenza, per delle complicazioni al cuore causate da un virus influenzale.

La bimba era stata portata al Pronto soccorso lo scorso venerdì pomeriggio e sarebbe morta a causa di una miocardite fulminante.

Il caso del bimbo morto all’ospedale di Sassuolo

A inizio marzo un bambino di 3 anni con la sindrome di down era morto all’ospedale di Sassuolo per un improvviso arresto cardiaco. Il piccolo era stato portato in ospedale dai genitori su indicazione della pediatra di base, dopo aver accusato febbre alta e problemi respiratori mentre si trovava a casa.

Per la sua morte è stata aperta un’indagine su tre pediatre, con l’ipotesi di reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Si tratta del medico di base che aveva dato indicazioni di portare il piccolo al Pronto soccorso per i gravi episodi di dispnea manifestati e delle due dottoresse della struttura sanitaria emiliana che hanno avuto in cura il bambino nel reparto di Pediatria.