Bambina di 3 anni azzannata da un pitbull a Messina: operata alla testa, è gravissima e in pericolo di vita

Una bambina di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nella serata di lunedì 6 marzo a Rodi Milici, nella provincia di Messina, in Sicilia.

Cosa è successo a Rodi Milici

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato le indagini su quanto accaduto a Rodi Milici nella serata di lunedì 6 marzo. Spetterà alle forze dell’ordine, ora, ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Stando alle prime informazioni riportate da ‘La Repubblica’, sembrerebbe che il cane sia di proprietà di un parente della bambina.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’aggressione si è verificata a Rodi Milici, in provincia di Messina, nella serata di lunedì 6 marzo 2023.

Come sta la bambina azzannata da un pitbull a Messina

La bambina azzannata da un pitbull a Rodi Milici è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso, in codice rosso, al Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, dove è assistita da un neurochirurgo, da un otorino e da un oculista.

Nella notte, la piccola è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico alla testa. Le sue condizioni, fa sapere ‘La Repubblica’, preoccupano parecchio: la bimba è ricoverata in terapia intensiva pediatrica, in prognosi riservata, e sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno monitorando costantemente i parametri vitali della bambina che, in seguito all’aggressione del pitbull, avrebbe riportato anche la frattura di una vertebra cervicale.

A Lecce un pitbull ha aggredito due volte una bambina

La notizia dell’aggressione a Rodi Milici a una bambina da parte di un pitbull arriva a distanza di alcuni mesi da quanto accaduto a Monteroni, in provincia di Lecce: nel mese di settembre del 2022, una bimba di 7 anni era stata azzannata da un altro pitbull.

In quell’occasione, la giovanissima vittima dell’aggressione, come fu spiegato da Luciano Leanza, dirigente medico del reparto di chirurgia plastica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce (dove era stata sottoposta a intervento chirurgico la bimba), aveva riportato “profonde ferite lacero contuse al volto, in particolare alla guancia sinistra e al padiglione auricolare sinistro, con perdita di sostanza cutanea e dei tessuti molli”.

Quel cane aveva già aggredito la piccola, solo quattro mesi prima, il 30 maggio dello stesso anno.