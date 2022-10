Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, sparisce dalla tv: i sospetti sui Berlusconi e le voci

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Si è sollevato un polverone su Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, nonché padre della piccola Ginevra. Secondo quanto riporta Il Foglio, infatti, sarebbe stato allontanato dai riflettori all’indomani della vittoria alle elezioni della sua partner.

Il compagno di Giorgia Meloni “sparisce” dalla tv dopo le elezioni

Andrea Giambruno, da 14 anni giornalista per le reti Mediaset e volto noto di TgCom24 e di Studio Aperto su Italia 1, non starebbe più apparendo in tv dal giorno in cui gli italiani sono stati chiamati alle urne.

La sua assenza si è fatta notare, e voci vicine alle reti di proprietà di Silvio Berlusconi dicono che sarebbero stati propri i vertici aziendali a far sparire l’anchorman dai palinsesti.

Andrea Giambruno, 41 anni, compagno di Giorgia Meloni e giornalista.

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi su Andrea Giambruno

Lo stesso leader di Forza Italia ha fatto in questi giorni riferimenti al compagno dell’alleata e presidente del Consiglio in pectore.

“Il suo uomo lavora in Mediaset”, ha dichiarato Silvio Berlusconi. E “con mio figlio c’è un rapporto di amicizia”, ha detto ancora, alludendo forse a uno scambio di favori che avrebbe portato il cronista a fare carriera negli ex studi Fininvest.

Accuse velate subito respinte al mittente dalla diretta interessata. Giorgia Meloni ha infatti sottolineato che il compagno lavorava per l’azienda dei Berlusconi da molto prima di incontrarla.

Spiegando inoltre di non accettare ricatti da parte del presidente azzurro.

Come a dire che nessun gesto ai danni del suo compagno potrebbe convincerla a cambiare la composizione del Governo, magari accettando l’imposizione di Elisabetta Casellati al ministero della Giustizia.

Perché Andrea Giambruno non conduce più il telegiornale

Ma allora a cosa sarebbe dovuta l’assenza dagli schermi di Andrea Giambruno? A spiegarlo sarebbero state persone a lui vicine ai microfoni de Il Foglio.

Parlando di una “scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità“. Nessuna imposizione o punizione, dunque.

Il giornalista starebbe ora lavorando dietro le quinte, nella redazione romana di TgCom, in attesa di diventare l’autore di un programma di approfondimento politico.

Avrebbe compiuto un passo indietro per evitare di esporre la futura premier a critiche. Niente diktat da parte di Mediaset, dunque.

Quando il compagno di Giorgia Meloni la difendeva in tv

Solo una volta, durante la sua carriera, Andrea Giambruno ha preso le parti della compagna, nel febbraio del 2021.

In diretta tv difese Giorgia Meloni dalle dichiarazioni del professor Giovanni Gozzini. Sull’emittente Controradio il docente parlo della leader di FdI “una rana dalla bocca larga”, “una vacca” e “una scrofa”.

Parole molto pesanti contro cui si scagliò il compagno della politica. Sottolineando che si trattava di “commenti misogini, indegni e vergognosi” e che non sarebbe stato possibile spiegare alla figlia Ginevra.