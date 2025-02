Geppi Cucciari ironizza sul bacio a Giorgia Meloni: "Glielo mando con il bracco di Elodie"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Geppi Cucciari manda un messaggio, a suo modo, a Giorgia Meloni da Sanremo dove è impegnata come co-conduttrice. Ai cronisti che le hanno chiesto se volesse mandare un bacio alla premier, la comica ha risposto: “Glielo mando con il bracco di Elodie”, facendo riferimento alle parole della cantante che aveva detto che non avrebbe votato la leader di FdI neanche se le avessero tagliato un arto.

Geppi Cucciari e la battuta su Giorgia Meloni

È arrivata anche la risposta pepata di Geppi Cucciari alla domanda che più volte i giornalisti in sala stampa hanno fatto ai protagonisti di Sanremo 2025. Dopo Elodie e Giorgia, è toccato rispondere alla co-conduttrice della quarta serata.

“Se mando un bacio alla Meloni? Glielo mando col braccio di Elodie“, questo il commento della donna che sarà impegnata venerdì 14 febbraio nella quarta serata della kermesse insieme a Mahmood al fianco di Carlo Conti.

Le parole di Elodie

Cucciari riprende le parole che, qualche giorno fa, Elodie aveva rivolto alla premier: la cantante romana aveva detto che non l’avrebbe votata neanche in condizioni estreme

A commentare il suo intervento è stato anche il generale Roberto Vannacci, giunto a Sanremo in queste ore. “Non voterebbe Meloni? È una sua libertà, perché il voto fino a prova contraria è libero, nonostante qualcuno stia cercando di inquadrarci verso un voto obbligato, perché le democrazie che non piacciono vengono inquadrate come incostituzionali o comunque non ricevibili”, ha detto.

Inoltre il deputato della Lega ha aggiunto di non conoscere Elodie, di sapere che si tratta di una bella donna ma di non aver mai ascoltato le sue canzoni. “Perché sono a Sanremo? Sono venuto per presentare il libro, poi mi hanno proposto di partecipare allo spettacolo nel pubblico ed ho accettato con piacere”, ha rivelato.

Parla la co-conduttrice di Sanremo 2025

In conferenza stampa, la stessa nella quale è stato annunciato Roberto Benigni come ospite del Festival, Geppi Cucciari ha toccato tanti altri temi caldi di questo Sanremo e anche il suo ingresso in sala stampa ha fatto scattare l’ilarità dei presenti. Alla conduttrice sarda infatti è stato porto un omaggio floreale in occasione di San Valentino dal sindaco di Sanremo, Alessandro Mager. Questi ha aggiunto: “Abbiamo consegnato fiori a tutte le giornaliste. E anche alle donne che stasera saranno all’Ariston. A Geppi Cucciari consegno un mazzo intero perché è raccomandata”, ha detto. Immediata la sua replica: “Raccomandata da chi? Dal buon senso. Iniziamo bene…”, ha chiosato.

La conduttrice di “Splendida Cornice” ha risposto così alla domanda su come vestirà: “Come sempre con dignità, decoro ed eleganza. Indosserò degli abiti lunghi, non sono la mia dimensione naturale. Perché li metterò? Ancora non lo so, continuo a chiedermelo. L’eleganza è un modo per entrare nei salotti delle persone che guardano il Festival. Farò tre cambi d’abito, uno con i nuraghi”.

Ha quindi rivolto un pensiero alla madre, dicendosi dispiaciuta del fatto che non potrà vedere la sua apparizione sul palco dell’Ariston, ha confessato di essere contenta di essere presente alla kermesse e di avere “paura di generare aspettative che poi potrebbe non essere in grado di rispettare”. Infine, parlando di chi l’ha preceduta come comica sul palco, facendo riferimento a Katia Follesa, ha detto: “Piuttosto che giudicare il lavoro di un’amica e collega mi butto in un fiume. Io trovo che Katia sia stata bravissima. Non sopporto parlare di chi non c’è. Commentare i commenti è una matrioska che non so fare. Carlo Conti ha voluto fare una scelta, chiamando persone con personalità diverse. I numeri e l’affetto gli stanno dando ragione”.