Elodie a Sanremo 2025 torna su Giorgia Meloni dopo le polemiche: "Non me ne frega niente"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Elodie torna a parlare a Sanremo 2025 e torna su Giorgia Meloni dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sulla premier. In conferenza stampa, la cantante ha ribadito la sua posizione e, a chi le chiedeva se si fosse pentita delle sue parole, ha detto: “Non me ne frega niente, sono così. Non fa nulla”.

Elodie a Sanremo 2025: nuove parole su Giorgia Meloni

Nella conferenza stampa di giovedì 13 febbraio, Elodie ha parlato con i giornalisti presenti in sala stampa e, ringraziando il cronista che le aveva fatto la domanda su quanto detto solo poche ore prima, ha voluto chiarire.

Lo ha fatto non tornando sulle sue parole quanto ribadendo il suo modus operandi, la sua volontà di dire tutto quello che ritiene sia giusto dire, senza cercare di limitarsi per evitare polemiche.

Fonte foto: IPA Elodie durante la sua seconda esibizione a Sanremo 2025

Il primo attacco e il chiarimento

A poche ore dalla prima serata del Festival, martedì 11 febbraio, Elodie aveva dichiarato che non voterebbe Giorgia Meloni nemmeno se le tagliassero la mano. A distanza di un paio di giorni è tornata su quelle parole, non facendo marcia indietro.

“Non me ne frega niente, mi fa tutto ridere, trovo la vita comica. Io penso che nascondere una parte di te è come dare ragione a qualcuno a cui non piacerai quindi io me ne fotto e al massimo faccio una stronzata. Dico quello che voglio anche una parola fuori posto, anche troppo colorita. Non voglio essere ingabbiata nel ruolo che gli altri si aspettano da me. Io sono così, altrimenti divento pazza, non me ne frega niente, fa niente. Sbaglierò ancora e ancora, speriamo. Ne dico tante e meno male. Non mi nascondo”, queste le sue parole.

La popstar ha poi rivelato di avere una sorta di rubrica nella quale si appunta tutte le cavolate che dice. “È lunga, molto lunga, ne dico tante. Se ci mettiamo assieme a leggerle passano giorni e notti intere”, ha detto scherzando.

La cantante e le opinioni politiche

Due giorni prima la cantante in gara a Sanremo con “Dimenticarsi alle 7” aveva risposto a una domanda politica e smentito una sua preferenza per Giorgia Meloni. Elodie aveva infatti affermato che non voterebbe mai l’attuale premier, aggiungendo anche un’espressione colorita.

Non è di certo la prima volta che la cantante si espone contro la premier, da lei spesso criticata in merito ai diritti civili, al matrimonio egualitario e all’aborto. In passato Elodie se l’era presa anche con Elly Schlein del Pd che aveva definito priva di carisma e incapace di farsi ascoltare.

I rapporti tesi dell’artista con il partito al Governo sono ormai datati. Le prime polemiche risalgono al 2022 ma dopo l’ultimo attacco, nel 2024, Fratelli d’Italia aveva pubblicato anche una nota della senatrice Susanna Donatella Campione che, parlando della cantante, diceva: “È triste che una donna attacchi in modo così violento un’altra donna solo perché è presidente del Consiglio e non la pensa come lei. Prima della libertà del corpo dovrebbe difendere la libertà di pensiero. Per favore ci risparmi i sermoni vecchia maniera, ormai superati, sulle donne che si esprimono con la preparazione, la cultura e il libero pensiero”.