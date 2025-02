Miriam Leone co-conduttrice a Sanremo 2025: quando disse che avrebbe voluto un nonno come Silvio Berlusconi

A Sanremo 2025, tra le protagoniste della terza serata, c’è Miriam Leone, attrice di successo ed ex Miss Italia. Il suo ritorno sul palco dell’Ariston segna un momento importante della sua carriera, ma anche l’occasione per rievocare un curioso episodio del suo passato: nel 2008, poco dopo essere stata incoronata Miss Italia, dichiarò che le sarebbe piaciuto avere Silvio Berlusconi come nonno. Una battuta che all’epoca fece discutere.

Miriam Leone a Sanremo 2025

Dopo il rifiuto del 2015, quando era impegnata sul set della serie Non uccidere, Miriam Leone ha accettato l’invito di Carlo Conti per Sanremo 2025. L’attrice siciliana affiancherà giovedì 13 febbraio Katia Follesa ed Elettra Lamborghini nella conduzione della serata, aggiungendo il suo tocco di eleganza e carisma.

Negli ultimi anni, la sua carriera ha spaziato dal cinema alla televisione, interpretando anche ruoli iconici come Eva Kant nella trilogia di Diabolik e Oriana Fallaci nella nuova serie Rai Miss Fallaci.

Fonte foto: IPA

L’incontro tra Silvio Berlusconi e Miriam Leone, all’epoca fresca Miss Italia, nel settembre del 2008 a Porta a Porta

Il palco dell’Ariston rappresenta un’ulteriore conferma della sua versatilità e della sua crescente popolarità.

Il commento su Berlusconi nel 2008

Nel settembre del 2008, pochi giorni dopo aver vinto Miss Italia, Miriam Leone rilasciò un’intervista rilasciata a Il Giornale in cui parlò anche di Silvio Berlusconi.

In quell’occasione, Miriam Leone dichiarò: “Ma vuoi mettere avere un nonno così? Ti può trasmettere tante esperienze. Il suo nipotino Alessandro è fortunato“.

La frase, evidentemente pronunciata con leggerezza, suscitò curiosità ma pure qualche polemica, soprattutto considerando il contesto politico dell’epoca.

L’attrice, allora appena ventitreenne, si trovò al centro dell’attenzione mediatica nazionale, ma riuscì a gestire la situazione prevalentemente con il sorriso, evitando di scivolare in discussioni politiche.

Una carriera tra cinema e televisione

Oggi Miriam Leone è una delle attrici più amate in Italia, con un curriculum molto folto che include anche partecipazioni a serie internazionali come I Medici e film di successo come Corro da te e Metti la nonna in freezer.

Il suo ruolo a Sanremo 2025 è un’ulteriore dimostrazione della sua capacità di adattarsi a diversi ambiti dello spettacolo. Il pubblico attende di vederla in una veste inedita.