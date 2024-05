Ali Agca annuncia rivelazioni sul caso Emanuela Orlandi: "Ho il cancro, sto per morire. Dirò tutta la verità"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ali Agca ha il cancro e dice di volersi liberare la coscienza. Da tempo dichiara di sapere la verità sul caso Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. In un’intervista ha detto di essere pronto a raccontare alla Commissione di inchiesta parlamentare “la verità storica dopo 41 anni di menzogne”.

Ali Agca: chi è il terrorista con il tumore

Il nome di Ali Agca è divenuto noto in Italia il 13 maggio 1981, quando sparò contro Papa Giovanni Paolo II due colpi di pistola. Dopo un processo per direttissima, venne condannato all’ergastolo per aver tentato omicidio. Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in seguito, concesse la grazie ad Agca, poi estradato dall’Italia per tornare in Turchia.

Il suo è uno dei nomi che compare nell’indagine sulla scomparsa, in particolare, di Emanuela Orlandi. Come dichiara lo stesso Agca, una delle piste del caso Orlandi vede il suo rapimento dovuto a un tentativo di fare pressione per il rilascio del condannato.

Nella recente intervista, Ali Agca conferma. A causa del cancro che gli dona pochi anni ancora di vita, si è deciso a dire “la verità storica contro tutte le menzogne che da 41 anni stanno infangando mezzo mondo”.

La verità sul caso Orlandi

Le dichiarazioni di Agca hanno riacceso l’attenzione non solo sul caso di Emanuela Orlandi, ma anche su quello di Mirella Gregori (e il possibile collegamento con il caso Katy Skerl). Secondo l’uomo infatti i casi sono collegati (anche se la Commissione esprime dei dubbi) dallo stesso movente: dovevano essere utilizzati come scambio per la sua libertà.

A conferma delle sue dichiarazioni, ovvero di conoscere la verità, Ali Agca dice di avere delle prove documentali indiscutibili che dimostrano come il complotto su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori fu organizzato soltanto per ottenere la sua liberazione. Aggiunge:

Davanti a 40 deputati e senatori porterò i miei documenti. Se dirò una sola menzogna allora lo Stato italiano dovrà arrestarmi.

Il legame con la Commissione e Pietro Orlandi

Ali Agca è un personaggio controverso, che in passato ha fornito diverse versioni sulla scomparsa delle due giovani da Roma. Ora però ha deciso di liberarsi la coscienza dal pesante segreto. “Non ho bisogno di nulla tranne che Dio”, ha detto. Ha aggiunto che si comprerà da solo il biglietto per venire a Roma a proferire di fronte la Commissione, con cui non ha ancora avuto contatto diretto.

Agca sta però seguendo il lavoro della Commissione e afferma con forza che ogni altra pista è una menzogna. Non ci sono mafie, bande o reti di pedofili in Vaticano, “se la verità storica non sarà dimostrata davanti al Parlamento, le menzogne e le calunnie continueranno a diffondersi”, dice.

Il destino di Emanuela e Mirella

Le due giovani, se è vero quello che dice Agca, che fine hanno fatto? Nell’intervista l’uomo dice di non poter rispondere alla domanda in merito al destino delle due. In passato ha sostenuto che Emanuela Orlandi (e solo lei) fosse ancora viva e chiusa in un convento di clausura.

Nell’intervista ha aggiunto: “I miei amici hanno trattato Emanuela Orlandi e Mirella Gregori con la massima umanità e dignità”. Sul fratello di Emanuela invece dice che ha ragione e che “è un eroe del nostro tempo” perché lotta per una causa giusta. Si dice, infine, spinto a raccontare la verità grazie alla Commissione, che è “l’unica e ultima occasione” contro le menzogne che girano.