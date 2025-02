Carlo Conti in lacrime a Sanremo parlando della madre: "Ho perso mio padre a 18 mesi, lei ha fatto più lavori"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Carlo Conti si è commosso durante la conferenza stampa che precede la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Lo ha fatto quando si è trovato a parlare della sua defunta madre. Il ricordo della donna, morta nel 2002, ha portato il conduttore alle lacrime quando ha ripercorso tutti i sacrifici fatti dalla mamma per garantirgli il meglio, dopo essere rimasta vedova.

Carlo Conti piange a Sanremo 2025

Le prime lacrime al 75esimo Festival di Sanremo sono quelle di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico della kermesse si è commosso in conferenza stampa, parlando e ricordando la sua defunta mamma Loletta.

Un’emozione molto forte quella provata dal presentatore che è stato costretto a fermarsi prima di continuare il suo discorso.

Fonte foto: IPA Un commosso Carlo Conti

Il ricordo della defunta madre

Nella conferenza stampa di martedì 11 febbraio, Conti ha presentato la scaletta della serata, elencato gli ospiti della serata del mercoledì e si è lasciato andare a un momento di forte sensibilità.

Il presentatore ha ribadito il rispetto che prova per le donne, un sentimento questo che gli è stato trasmesso dalla madre per cui ha sempre provato stima e ammirazione oltre che amore. “Sono stato tirato su solo dalla mia mamma, dato che mio babbo morì quando avevo 18 mesi. Era una donna unica, fortissima, ed è per questo che io rispetto così tanto le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l’onestà. Faceva un sacco di lavori per tirare su questo zuzzurellone, ma la sera non è mai mancata la tavola apparecchiata anche solo per noi due”.

Con il volto solcato dalle lacrime, Conti si è fermato, prima di chiudere il suo discorso. “Sull’educazione io penso che ai figli bisogna dare ali e radici. Scusate ma se parlo di mia madre… “, ha detto provando a giustificare la sua commozione.

Chi erano i genitori del conduttore

Già in altre occasioni Carlo Conti aveva raccontato di sua madre Loletta e del rapporto con la donna morta nel 2002. Più di una volta il presentatore del Festival l’aveva ricordata sui social e in un post su Instagram l’aveva definita “la mamma più forte del mondo”.

In un’intervista del 2018 al Corriere della Sera disse: “Mia mamma mi fece da madre ma soprattutto da padre. Non aveva una lira. Aveva speso tutto in cure sperimentali, inutili. Avrebbe potuto gettarsi dalla finestra con me in braccio. Tornata a casa dal funerale, trovò nella cassetta della posta 500 lire. Si convinse che le avesse messe santa Rita. Trovò nella fede la forza di continuare. Dedicò la sua vita a me, mi ha trasmesso la leggerezza e l’amore per la vita, oltre all’attenzione per chi aveva meno di noi”. Nato a Firenze nel 1961, Carlo Conti aveva perso ben presto il padre Giuseppe per un tumore. “Non l’ho mai conosciuto infatti, quando è nato mio figlio, per me è stato tutto nuovo. Ho avuto una mamma molto forte, che più che una mamma era un ‘generale tedesco’, severissima. Non mi ha fatto mai sentire la mancanza del babbo”, aveva detto in un’altra intervista.

Quello in ricordo della madre non è stato l’unico momento di commozione in una conferenza stampa particolarmente sentita. Lo stesso Carlo Conti infatti, insieme ai vertici della Rai, ha voluto omaggiare con un lungo applauso Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, morto suicida nelle ore precedenti.