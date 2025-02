Bianca Balti co-conduttrice a Sanremo 2025, il cancro alle ovaie al terzo stadio e le foto senza parrucca

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Bianca Balti sarà co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2025 e salirà sul palco senza parrucca. La modella ha recentemente raccontato il suo percorso dopo la diagnosi di tumore alle ovaie, ricevuta a settembre. Oltre alla malattia e alle cure, ha affrontato anche un altro ostacolo: dopo l’annuncio, diversi brand hanno smesso di chiamarla per lavoro.

Bianca Balti co-conduce Sanremo

Nella serata del 12 febbraio, Bianca Balti sarà una delle co-conduttrici della seconda serata di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

Un ruolo importante per la modella, che ha deciso di presentarsi sul palco senza parrucca, mostrandosi al pubblico nella sua immagine attuale, dopo le cure ricevute negli ultimi mesi.

In foto i co-conduttori di Sanremo 2025

La seconda serata del Festival segna anche l’ingresso del televoto.

La notizia del cancro alle ovaie

Lo scorso settembre, Bianca Balti ha raccontato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di tumore alle ovaie al terzo stadio. I primi sintomi si erano manifestati con forti dolori addominali, che l’avevano portata a recarsi al pronto soccorso.

“Il tumore si era allargato a tanti organi. Mi hanno operata, sono in ottime mani. Ora dovrò fare la chemio,” aveva scritto in un post dall’ospedale, aggiornando i suoi follower sul percorso che l’attendeva. Dopo l’intervento e la chemioterapia, Bianca ha continuato a condividere riflessioni sulla sua esperienza.

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbraio, ha scritto: “Con mia grande sorpresa, in questi ultimi mesi mi sono sentita viva come non mai. Non do più per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il picco massimo”.

L’abbandono dei brand dopo la diagnosi

Dalla malattia, Bianca Balti ha dovuto affrontare anche una conseguenza inaspettata: il mondo della moda ha iniziato a metterla da parte. “Dopo aver reso pubblica la mia malattia, tutti sono diventati restii a contattarmi per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti d’auguri, i brand hanno smesso di considerarmi”, ha rivelato.

La sua carriera era iniziata quasi per caso (per dirlo con le sue porole), portandola sulle passerelle più prestigiose e sulle copertine delle riviste più importanti. Ma quando ha iniziato a raccontare se stessa con più autenticità, ha notato un cambiamento nell’atteggiamento di chi prima la cercava.

“Mostro a loro e al mondo intero il potere del mio nuovo look. Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter sentire di nuovo il mio valore”, ha commentato.