Cristiano Malgioglio co-conduttore a Sanremo 2025, dal coming out al tumore maligno: "Mi sento miracolato"

Cristiano Malgioglio sarà co-conduttore durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Alla stampa, il cantautore e paroliere ha rivelato di non aver mai parlato d’amore con la sua famiglia e di non ha mai fatto un vero e proprio coming out. Il paroliere ha sconfitto un tumore maligno aggressivo: “Mi sento miracolato”, ha dichiarato.

Cristiano Malgioglio e il (mancato) coming out

La seconda serata di Sanremo 2025 vedrà Carlo Conti affiancato da Cristiano Malgioglio in qualità di co-conduttore.

Per l’occasione, Il Corriere della Sera ha ripubblicato un’intervista che l’artista ha rilasciato al quotidiano nel 2022. Nel corso dell’intervista, Malgioglio ha avuto modo di raccontare la storia del suo coming out.

Fonte foto: IPA

Malgioglio durante la conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2025

Un coming out che, però, potremmo definire come mancato.

Il co-conduttore che affiancherà Carlo Conti sul palco il 12 febbraio, infatti, ha raccontato di non aver mai parlato di amore nella sua famiglia. “Nessuno mi ha mai chiesto nulla in casa, rispetto alla mia sfera più privata”.

Tuttavia, uno dei suoi nipoti, solo di recente, gli ha chiesto esplicitamente se avesse una storia con un uomo.

“Non mi ero mai sentito dire una cosa del genere e mi ha fatto un certo effetto”, ha rivelato il paroliere.

Il co-conduttore a Sanremo 2025 e il tumore: “Mi sento miracolato”

Circa cinque anni fa, Cristiano Malgioglio scoprì di avere un tumore maligno.

Ne raccontò i dettagli durante l’intervista per Il Corriere: “Mi sento miracolato”, ha dichiarato il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2025.

Il paroliere ha ricordato di aver scoperto per caso un melanoma poco prima di partire per il Brasile, periodo in cui stava vivendo il successo della hit Mi sono innamorato di tuo marito.

Applicando una crema sulle gambe, ha notato un neo sospetto: ai controlli successivi, i medici gli avevano dato pochi mesi di vita.

All’Ariston con Bianca Balti e Nino Frassica

Cristiano Malgioglio, noto per aver scritto pezzi intramontabili come Ancora, ancora, ancora (interpretata da Mina) e Ciao cara come stai? (per Iva Zanicchi), affiancherà Carlo Conti nella seconda serata di Sanremo 2025 insieme ad altri due co-conduttori.

Sul palco con lui ci saranno anche la modella Bianca Balti e il comico Nino Frassica.