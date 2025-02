Arrestato a Senigallia 25enne ricercato in tutta Europa: viveva in una casa con moglie e figli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un evaso rumeno, ricercato per traffico di stupefacenti, è stato arrestato a Senigallia dopo aver tentato di fuggire dal terrazzo della sua abitazione. L’uomo, un venticinquenne, era ricercato in tutta Europa.

Arresto a Senigallia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo era evaso da un carcere in Romania, dove doveva scontare altri due anni e mezzo di carcere per reati legati al traffico di stupefacenti. Dopo aver viaggiato in diversi paesi europei, era giunto in Italia utilizzando un falso documento d’identità e si era stabilito in un paese dell’entroterra senigalliese.

Operazione della Polizia

Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato di Senigallia, a seguito di un’intensa attività d’indagine, ha rintracciato e arrestato l’uomo, su cui pendeva un mandato di arresto europeo. Gli agenti lo hanno bloccato all’interno della sua abitazione, dove viveva con la moglie e i figli. L’uomo, vistosi braccato, ha tentato di fuggire calandosi dal terrazzo, ma è stato prontamente fermato dagli operatori.

Conseguenze dell’arresto

Dopo le procedure di rito e i rilievi fotodattiloscopici, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona – Montacuto, da cui verrà successivamente estradato verso il proprio paese di provenienza.

