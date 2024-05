Emanuela Orlandi rapita per un "ricatto", l'ipotesi emersa durante l'audizione in Commissione d'inchiesta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Vanno avanti i lavori della Commissione bicamerale d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Nella giornata del 16 maggio, nel corso di un’audizione di quasi tre ore, sono stati ascoltati due giornalisti investigativi che si occuparono dei casi: Fabrizio Peronaci del Corriere della sera e Gianni Sarrocco de Il Tempo.

“Nessun collegamento fra il caso Orlandi e il caso Gregori”

Per Sarrocco “i due casi di scomparsa” non sarebbero “collegati”. Sarrocco si è occupato della scomparsa di Emanuela Orlandi per due anni durante la direzione di Gianni Letta.

Il giornalista ha rievocato un episodio risalente ai giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuela.

Manifesti per ricordare la scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

L’agente segreto Giulio Gangi era stato alla scuola di musica della ragazza poco prima che ci andasse il cronista.

“L’ho visto firmando il registro delle presenze, lui era alla riga sopra. Avevo fatto una foto, ma deve essere andata persa. Lavorava al Sisde ed era fidanzato con la cugina di Emanuela Orlandi“, ha dichiarato Sarrocco.

“La foto – ha aggiunto – non è mai stata pubblicata e potrebbe essere rimasta negli armadi del giornale”. Giulio Gangi, l’agente segreto che si era occupato del caso Orlandi, è morto a 63 anni nel 2022.

Sarrocco ha la sensazione che “qualcuno in Vaticano di cui lei si fidava le avesse messo gli occhi addosso“.

Emanuela Orlandi al centro di un “ricatto”

Fabrizio Peronaci, firma del Corriere della Sera, racconta la sua visione sugli eventi: per il giornalista Emanuela e Mirella potrebbero essere state rapite per “allontanarle temporaneamente” dalle loro case e “mettere così in atto un ricatto” doppio: uno contro lo Stato italiano e uno contro il Vaticano.

Il giornalista ritiene che il caso Orlandi potrebbe essere correlato a trame oscure come scandali finanziari, intrecci fra Vaticano e criminalità, servizi segreti e tensioni internazionali.

Nessuna pista sessuale

“Il sequestro – sostiene Peronacci – è stato premeditato a lungo, per questo scarterei la pista sessuale. Emanuela Orlandi non era neanche la prima scelta, anche altre due ragazze figlie di funzionati hanno subito pedinamenti“.

Peronacci ha rievocato alcune parole del padre di Emanuela, Ercole Orlandi. “Mia figlia è stata rapita dai servizi segreti“, disse l’uomo nel 2001. E in punto di morte avrebbe detto: “Sono stato tradito da chi servivo“. Il giornalista ha chiesto di proseguire l’audizione a porte chiuse.

Recentemente è stato svelato il contenuto di una chat tra Francesca Chaouqui e il monsignor Balda. Effettuata inoltre una perizia fonica sulle voci di Mario e dell’Americano.