Sul caso Emanuela Orlandi parte la Commissione parlamentare d'inchiesta: annuncio del fratello, come funziona

Parte la Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi. L’annuncio è arrivato dallo stesso fratello della ragazza scomparsa, Pietro Orlandi, che sui social ha condiviso l’entusiasmo per la novità e ha commentato: “Un altro passo importante è stato fatto”. La commissione sarà bicamerale e riguarderà anche la scomparsa di Mirella Gregori, scomparsa poche settimane prima che la cittadina vaticana svanisse nel nulla.

Caso Emanuela Orlandi, la novità annunciata dal fratello

Come detto in apertura, la notizia sulla Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Emanuela Orlandi è arrivata dal fratello Pietro, che dal 1983 combatte, insieme alla sua famiglia, affinché venga fuori la verità sul destino cui sua sorella potrebbe essere andata incontro.

La Commissione partirà giovedì 14 marzo con l’incontro indicato per le ore 13:30.

Nello specifico, la Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi sarà bicamerale. L’incontro di giovedì 14 marzo prevede l’elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Sede dell’incontro sarà palazzo San Macuto, a Roma, oggi sede impiegata per le commissioni per l’infanzia e l’adolescenza, per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dell’antimafia, del Copasir e dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

Cos’è e come funziona una Commissione parlamentare d’inchiesta

Come riporta ‘OpenPolis’, le commissioni d’inchiesta si svolgono nel rispetto dell’art.82 della Costituzione Italiana e consistono nello svolgimento di indagini su argomenti e casi che siano di interesse pubblico con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

Nel caso di Emanuela Orlandi, come già detto, si tratta di una commissione bicamerale, che dunque coinvolge sia la Camera che il Senato, ma una commissione d’inchiesta può anche essere monocamerale.

Gli incaricati si impegnano in sopralluoghi e audizioni con ministri, anche studi e documentazioni per poi concludere il lavoro con una relazione finale.

Una Commissione parlamentare d’inchiesta, in primo luogo, deve essere costituita con la nomina dei singoli membri.

Il commento di Pietro Orlandi

“Un altro passo importane è stato fatto”, questo il commento di Pietro Orlandi pubblicato nelle storie dei suoi canali personali su Facebook e Instagram.

Recentemente Orlandi ha criticato Maurizio Gasparri per non aver presentato i nomi del suo gruppo, commentando con queste parole: “Evidentemente 40 anni di attesa non sono sufficienti”.

Nel frattempo, non sono mancate le novità sul caso, dalla foto di una collanina che Emanuela indossava il giorno della scomparsa alla pista della segregazione a Londra della 15enne scomparsa il 22 giugno 1983.