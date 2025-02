Bianca Balti a Sanremo 2025 ma "non per fare la malata di cancro": poi chiarisce il pensiero sui brand

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Bianca Balti è co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2025 e, in conferenza stampa, ha spiegato il senso della sua presenza sul palco. “Non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista”, ha detto. Ha poi chiarito le sue parole sui brand che l’avevano esclusa dopo la diagnosi: “Non mi hanno chiamato presumibilmente per non disturbarmi, non c’è nessun messaggio negativo”.

Bianca Balti: le prime parole in conferenza

Poco prima di salire sul palco dell’Ariston per la seconda serata di Sanremo 2025, Bianca Balti ha preso la parola in conferenza stampa. “Che emozione, sono felicissima di essere qua. Carlo, grazie ai tuoi occhi sento che valgo e che appartengo qua oggi all’Ariston”, ha detto.

Insomma un ringraziamento sentito a Carlo Conti, che l’ha voluta sul palco insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Il conduttore le ha risposto con un sorriso: “I miei sono gli occhi di tutta Italia e del mondo.”

Fonte foto: ANSA In foto la conferenza stampa di Sanremo 2025

Balti si è mostrata pronta a godersi la serata e a vivere il palco dell’Ariston senza parrucche e senza etichette.

“Non vengo a fare la malata di cancro”

Durante la conferenza, Bianca Balti ha voluto chiarire un punto importante: il motivo della sua presenza a Sanremo. La modella ha infatti voluto prendendo le distanze da ogni narrazione pietistica.

“Quando ho deciso di partecipare al festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano, ma non perché non voglio raccontare il dolore”. Ma non si tratta di negare la realtà della malattia, semplicemente di scegliere un altro approccio.

Lo spiega: “Purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore. Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po’ di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti”.

La risposta ai brand

Nei giorni scorsi, la modella aveva raccontato come, dopo la diagnosi di tumore alle ovaie, il mondo della moda avesse preso le distanze. “Dopo aver reso pubblica la mia malattia, tutti sono diventati restii a contattarmi per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti d’auguri, i brand hanno smesso di considerarmi,” aveva dichiarato in un post su Instagram.

In conferenza stampa, però, Bianca Balti ha voluto precisare il senso di quelle parole, chiarendo che non si trattava di un’accusa diretta: “Dicevo che normalmente e giustamente dei brand non mi hanno chiamato presumibilmente per non disturbarmi, non sapendo che fossi pronta. Sono ancora qua, non c’è nessun messaggio negativo”.