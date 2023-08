Sospesi nel vuoto in una cabinovia in Pakistan, ore di paura per sei bambini e due insegnanti rimasti bloccati

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sei bambini e due insegnanti sono rimasti intrappolati in una cabinovia in Pakistan a circa 300 metri di altezza dal suolo. L’impianto si è bloccato dopo la rottura di un cavo intorno alle 7 locali (le 2 in Italia), mentre gli otto passeggeri erano diretti in una scuola nella zona montuosa di Battagram, a circa 200 chilometri a Nord di Islamabad.

L’incidente

“La cabina è sospesa con una sola fune. All’interno della cabina ci sono almeno otto occupanti, principalmente scolari”, ha dichiarato all’Afp un alto funzionario dell’agenzia di soccorso provinciale, Abdul Basit Khan.

L’impianto, gestito da privati locali, viene utilizzato alla popolazione dei villaggi nella regione, in assenza di un ponte e di strade, per attraversare un fiume della zona e raggiungere scuole, uffici governativi e le aziende nelle aeree montuose del Pakistan.

Il primo ministro pachistano ad interim, Anwaar-ul-Haq, ha definito l’incidente della cabinovia “veramente allarmante”, sollecitando fare tutto il possibile per salvare le persone in pericolo.

I tentativi di soccorsi sono andati avanti per ore sono state fermate per scongiurare la rottura dell’altro cavo al quale la cabina è rimasta appesa: “Abbiamo fornito acqua e cibo agli studenti e all’insegnante intrappolati e ora stiamo pensando ad altre opzioni” ha fatto sapere una fonte impegnata sul campo, riportata da ‘Ansa’.

I soccorsi

L’Autorità nazionale per la gestione dei disastri del Pakistan ha fatto sapere che un elicottero dell’esercito è stato inviato per un’operazione di salvataggio dopo che gli sforzi di riparare il guasto non hanno portato a nulla.

La missione è stata però complicata dalle forti raffiche di vento nella zona e del fatto che le pale del rotore del velivolo potrebbero rischiare di destabilizzare ulteriormente la cabina.

L’amministratore capo del distretto di Battagram, Attaullah Khan, ha dichiarato che “se la missione con l’elicottero non ha successo, faremo ricorso ai nostri metodi convenzionali di soccorso per evacuare in sicurezza le persone intrappolate”.

Il disastro ferroviario in Pakistan

Soltanto agli inizi di agosto il Pakistan è stato sconvolto da un incidente ferroviario che ha provocato la morte di almeno 30 vittime e oltre cento feriti.

Il deragliamento del treno Hazara Express, tra Shahzadpur e Nawabshah, nella provincia del Sindh, a circa 275 chilometri da Karachi, nel sud del Pakistan, aveva fatto ribaltare 10 vagoni, lasciando diverse decine di persone intrappolate tra le lamiere.