Tragedia nella ressa per prendere un treno a Nuova Delhi in India: 18 morti nella calca alla stazione

Almeno 18 morti nella calca alla stazione ferroviaria di Nuova Delhi in India, fra le persone che attendevano un treno per il festival Maha Kumbh a Prayagraj. L’incidente è avvenuto dopo un cambio improvviso di piattaforma che ha generato il panico. Sul caso è stata avviata un’indagine da parte del Ministero delle Ferrovie, per accertare le cause ed eventuali responsabilità.

Morti nella calca alla stazione di Nuova Delhi

Una tragedia generata dal caos improvviso, scoppiato in una stazione ferroviaria di Nuova Delhi secondo quanto riportato domenica 16 febbraio dal Press Trust of India.

L’incidente si è verificato nella notte di sabato 15 febbraio, quando una folla enorme attendeva di salire su un treno. Le autorità hanno riferito che il panico è esploso dopo che alcuni viaggiatori, scivolando, sono caduti sugli altri mentre attraversavano una passerella che univa le banchine, scatenando la strage.

Fonte foto: ANSA

Nella strage a Nuova Delhi almeno 18 morti: secondo la stampa locale ci sarebbero anche bambini

Almeno 18 persone, tra cui 14 donne, hanno perso la vita, e si contano inoltre diversi feriti. Molte delle vittime erano fedeli indù diretti al Maha Kumbh a Prayagraj, nel nord del Paese, come dichiarato dal primo ministro di Delhi, Atishi.

Il cambio di banchina e la ressa

Le testimonianze di persone vicine alle vittime hanno aiutato nella ricostruzione dell’incidente, che potrebbe essere stato provocato da un errore di gestione del traffico ferroviario.

Sheela Devi, una donna che si era recata all’ospedale Lok Nayak Jai Prakash Narain di Nuova Delhi per recuperare il corpo della nuora, ha raccontato che la tragedia è stata scatenata da un annuncio improvviso sul cambio delle piattaforme ferroviarie, generando caos tra i viaggiatori e provocando il fuggi fuggi generale.

“La situazione è degenerata rapidamente, la calca era ingestibile e nessuno è riuscito a fermarla” ha aggiunto Nikhil Kumar, un commerciante presente sul posto che ha assistito alla scena drammatica.

Il cordoglio del primo ministro dell’India

Il Maha Kumbh Mela è una celebrazione che si svolge in India ogni 12 anni, e attira comunemente un’immensa folla di fedeli sulle rive dei fiumi sacri Gange e Yamuna.

Narendra Modi, primo ministro indiano, si è detto “addolorato” per il disastro generato dalla ressa alla stazione ferroviaria. “I miei pensieri sono con tutti coloro che hanno perso i loro cari” ha dichiarato su X.

“Prego che i feriti abbiano una pronta guarigione. Le autorità stanno assistendo tutti coloro che sono stati colpiti” ha aggiunto.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta, come confermato dal ministro delle Ferrovie Ashwini Vaishnaw. Secondo quanto ricostruito da Hindustan Times, le persone decedute avevano un’età compresa tra i sette e i 79 anni. Tra le 18 vittime, almeno cinque sarebbero bambini.