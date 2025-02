Incendio a Milano in via Fatima, 16 persone in ospedale tra cui disabili e bambini: grave un 53enne

Incendio a Milano, in zona Giambellino. Le fiamme si sono sprigionate in un palazzo di cinque piani e di quindici appartamenti che sorge in via Fatima. Sedici persone, tra cui disabili e bimbi, sono state portate in ospedale. Una è in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere il rogo e a far sì che non si propagasse oltremisura.

Milano, fiamme in un palazzo in via Fatima: in ospedale sedici persone

L’incendio si è sviluppato durante la serata di giovedì 13 febbraio. Sedici persone residenti nell’edificio coinvolto nell’incidente sono state portate in ospedale. Una è grave. Si tratta di un uomo di 53 anni che attualmente si trova ricoverato al Niguarda.

Sul posto sono state inviate sei ambulanze e diversi mezzi dei vigili del fuoco. Si sono precipitati in via Fatima anche gli agenti della Polizia locale.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Il punto in cui si è verificato l’incendio

Incendio al Giambellino, vigili del fuoco intervengono tempestivamente

Come riferito dai vigili del fuoco Milanodi , le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dal piano rialzato di uno degli appartamenti del condominio popolare.

Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno innescato l’incendio.

Grazie al tempestivo intervento dei pompieri delle squadre di via Darwin e della sede centrale, il rogo non ha assunto vaste proporzioni ed è rimasto piuttosto circoscritto.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono terminate a notte fonda, intorno alle 3.30. Nel complesso, per domare le fiamme, sono stati impegnati venticinque vigili del fuoco giunti sul posto con sei mezzi.

In ospedale anche tre bambini e tre disabili

Le 16 persone coinvolte nell’incidente sono state portate in ospedale a causa dei fumi e dei gas inalati. Hanno avuto bisogno di cure e medicamenti anche tre disabili e tre bambini. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi e non preoccupano.

Come poc’anzi riferito, preoccupano invece le condizioni dell’uomo di 53 anni ricoverato al Niguarda.