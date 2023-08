Deragliano dieci vagoni del treno: oltre 20 morti e decine di feriti nell’incidente ferroviario in Pakistan

Almeno 22 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto in Pakistan: circa dieci vagoni si sono ribaltati mentre il deragliava. Molti passeggeri sono intrappolati nei vagoni o tra le lamiere, mentre i soccorsi lavorano per salvare i sopravvissuti.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, nella mattinata di oggi – domenica 6 agosto – 10 vagoni del treno Hazara Express si sono ribaltati in seguito al deragliamento del mezzo, avvenuto tra Shahzadpur e Nawabshah, nella provincia del Sindh, a circa 275 chilometri da Karachi, nel sud del Pakistan.

“L’espresso Hazara stava viaggiando da Karachi ad Abbottabad, quando è deragliato e dieci vagoni si sono ribaltati” ha detto un funzionario delle ferrovie pakistane, come riportato dal Times of India.

At least 15 people were killed when a train derailed in southern Pakistan on Sunday, the country’s railways minister said.

“This is quite a big accident. Rescue teams have reached on site and at least 15 passengers were killed and 45 injured,” Federal Minister for Railways and… pic.twitter.com/easaScqFxt

