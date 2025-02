Tony Effe diserta "Domenica In" dopo Sanremo 2025: assente da Mara Venier, il motivo fra Elodie e la collana

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tony Effe ha saltato l’ospitata tradizionale a “Domenica In” dopo Sanremo 2025, a differenza di tutti gli altri artisti in gara. È un’assenza che fa rumore: le ipotesi vanno dalla delusione per il piazzamento in classifica, alla questione della collana negata fino alla presunta lite con Elodie per un incidente col vestito.

Perché Tony Effe non c’è a Domenica In

C’è un solo cantante in gara a Sanremo 2025 che non si è presentato alla tradizionale “passerella” post Festival di “Domenica In“: Tony Effe, il più discusso prima, durante e adesso anche dopo la kermesse.

La sua assenza nel programma di Mara Venier è certamente sorprendente, e nel corso delle ore si sono moltiplicate le congetture e le ipotesi sulla scelta di fare ritorno a Roma, che secondo alcune versioni sarebbe avvenuto addirittura prima dell’annuncio della classifica finale.

Elodie ha negato di aver litigato con Tony Effe nel backstage di Sanremo

Una delle possibilità è che il cantante non abbia reagito bene al suo piazzamento in classifica, se non addirittura alla mancata vittoria. Il caso della collana potrebbe inoltre aver influito nell’alimentare il nervosismo del trapper.

La presunta lite con Elodie a Sanremo

I conduttori di Rai Radio 2 hanno riferito che Tony Effe ha lasciato subito Sanremo per tornare a Roma, dicendosi esausto dopo la settimana impegnativa.

Tuttavia questo aspetto dovrebbe valere anche per tutti gli altri artisti in gara, che si sono però regolarmente presentati all’Ariston per “Domenica In”.

Secondo Il Messaggero e Striscia La Notizia, il motivo potrebbe essere il presunto litigio con Elodie, una discussione che sarebbe nata a causa di uno strappo nel vestito della cantante, calpestato accidentalmente mentre lasciavano il palco.

Cosa ha detto Elodie da Mara Venier

La cantante romana, che invece si è presentata al cospetto di Mara Venier, ha smentito con toni piuttosto accesi l’ipotesi di una lite con Tony Effe, producendosi in un breve diverbio con il giornalista Davide Maggio, che le chiedeva proprio di tale episodio.

“Non è vero nulla, sono le c***te che dite voi” ha affermato Elodie, confermando però di aver vissuto un momento emotivamente difficile durante la serata finale di Sanremo.

Elodie ha inoltre puntato il dito contro la stampa anche per il sesto posto di Giorgia, a suo avviso “una mancanza di rispetto” dopo che “per una settimana è stata osannata”.