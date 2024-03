Ragazzina 12enne trovata morta a letto dal padre a Prata di Pordenone: ipotesi infarto, indagini in corso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una ragazzina di 12 anni di nazionalità statunitense, nella mattinata di martedì 5 marzo 2024, è stata trovata morta nella sua camera da letto a Prata di Pordenone. A trovarla senza vita è stato in padre, come riferito dall’Ansa.

Prata di Pordenone, 12enne morta a letto: fatale un arresto cardiaco

Sarà la magistratura a occuparsi del caso e a fare totale chiarezza sul decesso. Secondo una prima ricostruzione la 12enne sarebbe stata colta nella notte da un arresto cardiaco risultato fatale.

Nei giorni scorsi, la ragazzina si era rivolta a una struttura sanitaria dopo aver accusato un persistente dolore a una gamba.

Il sintomo potrebbe essere ritenuto un allarme per eventuali complicanze di natura cardiaca, sebbene la giovane età della paziente potesse difficilmente far pensare a una patologia di questo tipo.

L’allarme lanciato dal padre

L’allarme è stato lanciato dal padre attorno alle 9.30 della mattina. L’uomo ha provato a rianimare la figlia seguendo telefonicamente le istruzioni fornite dagli operatori del 112 della centrale operativa regionale.

I sanitari, quando sono giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso, avvenuto già da alcune ore, probabilmente nel corso della notte.

La visita al pronto soccorso domenica 3 marzo

La ragazzina, descritta come attiva e piena di vita, aveva partecipato a un’attività sportiva venerdì scorso. Dopodiché aveva lamentato un dolore al ginocchio.

Per via del problema riscontrato si era recata al pronto soccorso domenica 3 marzo, dove era stata visitata. Secondo la prima ricostruzione della vicenda, nulla, però, lasciava presagire a un problema serio o preoccupante come un arresto cardiaco.

La notizia del decesso ha lasciato la comunità in uno stato di profondo sgomento.