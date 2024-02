Bimba di 8 anni morta dopo le dimissioni dall'ospedale a Napoli: aveva febbre e vomito, denuncia dei genitori

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Era stata dimessa dall’ospedale di Caserta da poche ore la bimba di 8 anni morta lo scorso 7 febbraio a Napoli, dopo il trasferimento in un ospedale del capoluogo campano. Ora i genitori della piccola hanno deciso di denunciare ai carabinieri quanto accaduto alla loro piccola in seguito alle prime dimissioni.

Bimba di 8 anni morta in ospedale a Napoli

Tragedia a Napoli, dove lo scorso mercoledì 7 febbraio una bambina di 8 anni è morta a causa di una miocardite. La piccola era da poco stata dimessa da un ospedale di Caserta.

Secondo quanto riportato dalle testate locali, la bambina, che viveva con i genitori a San Prisco, comune della provincia di Caserta, già dal 6 febbraio aveva una febbre molto alta, che sfiorava i 40 gradi corporei, oltre ad alcuni episodi di vomito e a uno svenimento.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale si trova l’ospedale “Monaldi” di Napoli, dov’è stata trasferita d’urgenza la bimba di 8 anni poi morta a causa di una miocardite

I genitori hanno quindi deciso di portare la loro figlia all’ospedale di Caserta, dove la bambina è stata sottoposta a diversi accertamenti, come misurazione della pressione, prelievo venoso ed esame cardiologico, in seguito ai quali, non avendo i medici riscontrato nulla di anomalo, è stata dimessa.

Il malore dopo le dimissioni dall’ospedale

Secondo quanto raccontato, i genitori avrebbero inutilmente chiesto che la figlia venisse ricoverata. I medici hanno solo raccomandato di effettuare l’ecocardiogramma “Holter” e tenere la situazione sotto controllo.

Di lì a poco però, durante la notte, la bambina ha ricominciato a stare male, avvertendo dolori agli arti inferiori. I genitori, dopo aver realizzato che le gambe della piccola erano fredde, sono nuovamente corsi in ospedale. I medici pensano a una meningite, o una crisi innescata dal diabete.

Dopo una giornata in ospedale, si decide quindi di trasferire d’urgenza la bambina all’ospedale “Monaldi” di Napoli. Le condizioni della piccola erano però già talmente gravi da portarla al decesso nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, a causa di miocardite e insufficienza respiratoria.

La denuncia dei genitori

I genitori della bambina, convinti non sia stato fatto tutto il possibile per salvare la loro figlia di 8 anni, hanno quindi presentato un esposto ai carabinieri.

Oltre a chiedere indagini per far luce su quanto accaduto e su eventuali responsabilità del personale medico, i genitori della bimba hanno anche chiesto assistenza ad una società specializzata in risarcimento danni.

Resta ovviamente l’enorme dolore per una morte così prematura, ma saranno le future indagini delle forze dell’ordine a chiarire le modalità e le eventuali responsabilità della morte della piccola.