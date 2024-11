Donna morta all'Hotel Ambassador a Napoli dopo una caduta dal 30° piano: potrebbe essere stata spinta

Una donna di 52 anni è morta precipitando dal 30° piano dell’Hotel Ambassador di Napoli. La tragedia si è verificata attorno alle 20:00 di giovedì 21 novembre. Il corpo si è schiantato al 9° piano, dove è stato recuperato. Il posto è stato immediatamente raggiunto dai sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso.

Indagini in corso

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per capire se l’evento sia imputabile a una tragica fatalità, a un gesto disperato o a un omicidio intenzionale. Ogni ipotesi rimane aperta. La donna, infatti, potrebbe anche essere stata spinta.

I militari hanno inoltre acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e hanno passato in rassegna le persone presenti per ottenere un primo quadro della situazione.

La torre dell’Nh Napoli Panorama (già Hotel Ambassador) svetta sul centro di Napoli. In questa foto scattata durante la pandemia si legge la scritta “Hope” sulla facciata della struttura.

È possibile che i testimoni, o le persone che si trovavano in prossimità del luogo della tragedia, possano essere sentiti nuovamente.

Il convergere delle sirene attorno all’albergo ha attirato una grande quantità di curiosi che si sono affollati attorno alla struttura.

Ancora ignota l’identità della vittima

Non si sa ancora se la donna fosse un’ospite dell’albergo, una lavoratrice della struttura o un’estranea che è entrata intenzionalmente nell’edificio più alto della città per lanciarsi nel vuoto.

Come scrive Today, alcune persone che si trovavano all’interno dell’hotel al momento della tragedia hanno riferito di aver sentito un rumore, ma senza essersi rese conto di quanto fosse accaduto.

L’ex Hotel Ambassador

Oggi si chiama Nh Napoli Panorama, ma sono ancora in molti nel capoluogo partenopeo a riferirsi a lui con lo storico nome di “Hotel Ambassador”.

Il grattacielo da 222 camere, che svetta sul centro di Napoli, si trova in via Medina non lontano da importanti monumenti come il Maschio Angioino e il Palazzo Reale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…