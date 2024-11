17enne con l'influenza morta a Patù, trovata nel letto dai genitori: febbre da giorni, sospetti su antibiotico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Patù, piccolo comune nel sud Salento, una ragazza di 17 anni è stata trovata priva di vita nel suo letto nella mattina di lunedì 18 novembre 2024. La giovane era rimasta a casa per alcuni giorni a causa di febbre e sintomi influenzali, ma nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico. Sul caso sono state avviate indagini e il magistrato ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

17enne morta a Patù

Il corpo della ragazza è stato scoperto dai genitori nella loro abitazione a Patù, in provincia di Lecce. Nella mattina del 18 novembre 2024 i familiari, non vedendola alzarsi come di consueto, sono andati a svegliarla.

La ragazza non ha risposto agli stimoli e i parenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale del 118 è giunto sul posto, ma per la 17enne non c’era più nulla da fare: il decesso era già avvenuto.

La giovane era a letto da venerdì, con febbre e sintomi che sembravano riconducibili a una semplice influenza o a una tonsillite. Secondo i familiari, non aveva accusato sintomi particolarmente gravi nei giorni precedenti.

Le cause del decesso: aveva l’influenza

Le indagini preliminari indicano che la ragazza potrebbe essere morta a causa di un’improvvisa emorragia esofagea, ma sarà l’autopsia a fornire un quadro più chiaro.

La giovane si stava curando con un antibiotico prescritto per la tonsillite diagnosticata nei giorni precedenti. La 17enne non presentava patologie pregresse note e non c’erano segnali che potessero far pensare a una situazione di pericolo imminente.

I carabinieri della locale stazione, informati dai sanitari, hanno raccolto le prime testimonianze e stanno cercando di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla tragedia.

Sospetto sull’antibiotico

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è quella di una reazione avversa al farmaco antibiotico che la ragazza stava assumendo. Gli investigatori stanno verificando se l’assunzione del medicinale possa aver scatenato l’emorragia o altre complicazioni fatali.

Gli esami tossicologici e istologici saranno fondamentali per accertare le cause del decesso. La famiglia attende i risultati delle indagini e ulteriori risposte che possano chiarire le dinamiche di questa tragedia improvvisa, come nel caso della giovane Margaret Spada, deceduta in seguito a un intervento indicato come semplice e della durata di appena 20 minuti.