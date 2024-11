Mistero a Cassina Valsassina, Margherita Colombo morta: grave il figlio Corrado Paroli, trovato vicino a lei

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Cassina Valsassina una donna di 73 anni, Margherita Colombo, è morta in circostanze misteriose nella sua abitazione, mentre il figlio 48enne Corrado Paroli è stato trovato vicino a lei in condizioni disperate.

L’allarme a Cassina Valsassina

A fare la tragica scoperta e a chiedere aiuto è stata la nuora della vittima, che, in base a quanto riportato dall’agenzia ANSA, avrebbe raggiunto la casa della suocera dopo aver trovato un biglietto del marito che l’ha messa in allarme.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato nella mattinata di martedì 19 novembre dalla nuora della vittima, sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale e un sostituto procuratore di Lecco con i militari del Nucleo investigativo dei carabinieri. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, prevista per il prossimo 21 novembre. All’ospedale di Lecco, intanto, sono stati avviati gli accertamenti clinici per stabilire cosa sia accaduto al figlio della donna, trovato in stato di incoscienza e trasferito in codice rosso nella struttura sanitaria.

La nota della Procura di Lecco sul mistero di Cassina Valsassina

Nella nota diffusa dalla Procura di Lecco su quanto accaduto oggi a Cassina Valsassina, si parla di “accertamenti sanitari necessari per stabilire le cause del malore” avuto dal figlio della vittima. Il che porterebbe a escludere evidenti segni di violenza.

Gli accertamenti, però, sono ancora in corso, allo scopo di chiarire cosa sia successo davvero.

Stando alle ipotesi riportate da Il Giorno, si presume che Corrado Paroli abbia tentato di compiere un gesto estremo, mentre non è chiaro se la madre, Margherita Colombo, sia morta per cause naturali, scatenando magari un gesto disperato del figlio, oppure proprio per mano di quest’ultimo, che avrebbe poi tentato di togliersi la vita a sua volta. Sembra comunque da escludere il coinvolgimento di altre persone.

Chi è Corrado Paroli

L’uomo, Corrado Paroli, è l’ex genero di Stefano Galli, storico esponente della Lega Nord, morto nell’ottobre 2021, coinvolto a suo tempo nell’inchiesta cosiddetta “Rimborsopoli”.

Il matrimonio tra Corrado Paroli e la figlia di Stefano Galli si è chiuso con una separazione, come riportato dal Corriere della Sera.