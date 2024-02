Bambino di 2 anni morto per un virus a Castellammare del Golfo: febbre alta ed edema cerebrale, poi il coma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La febbre alta e poi il coma. Un bambino di due anni è morto a Castellammare del Golfo dopo avere contratto un virus che gli ha causato un edema cerebrale. Una tragedia che ha suscitato un’ondata di dolore e cordoglio tra gli abitanti della cittadina siciliana.

Bimbo di 2 anni morto per un virus a Castellammare del Golfo

Una intera città, Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, sotto choc per la morte del piccolo Francesco, di appena due anni.

Come riporta il quotidiano locale Tp24, il bimbo nei giorni scorsi è stato colpito da un virus che gli ha causato un edema cerebrale. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma dopo giorni di coma è arrivato il decesso.

Febbre alta ed edema cerebrale, poi il coma

Il virus ha provocato febbre alta e un grave edema cerebrale. Il bimbo è stato ricoverato in ospedale, per giorni è rimasto in coma, attaccato alle macchine.

Poi nella giornata di venerdì 23 febbraio è stata dichiarata la morte cerebrale, alla quale è seguita la dolorosa decisione di interrompere il supporto vitale.

Il cordoglio del sindaco

Su Facebook il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha voluto esprimere tutto il suo dolore e il cordoglio, a nome della cittadinanza, per la scomparsa del piccolo.

“Castellammare del Golfo è fortemente addolorata, appreso che il piccolo Francesco, ad appena due anni, dopo avere lottato per giorni, ha lasciato questa terra”, si legge nel messaggio di cordoglio del sindaco.

“Profondamente dispiaciuto per la prematura scomparsa – si legge nel post – il sindaco Giuseppe Fausto, con tutta l’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, si stringe ai genitori del piccolo Francesco, Gabriella e Peppe, esprimendo profondo cordoglio e porgendo le più sentite condoglianze alle famiglie“.