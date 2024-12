Caso Tony Effe e canzoni che offendono le donne, Mogol attacca: la proposta sulla maxi multa da 50 mila euro

Anche Mogol, il co-autore dei più grandi successi di Lucio Battisti, si è espresso sul caso Tony Effe. Il celebre paroliere si è detto d’accordo con l’esclusione del trapper dal concerto di Capodanno a Roma e propone una “multa salatissima” per chi diffonde messaggi misogini nei testi delle proprie canzoni.

L’esclusione del trapper Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma continua a far discutere.

L’ultimo a esprimersi sul caso è il celebre paroliere Mogol, che ne ha parlato intervistato dal quotidiano Il Tempo.

“Fanno bene a impedirgli di cantare al concerto di Capodanno” ha dichiarato il co-autore di Lucio Battisti.

“La cultura popolare è quella che arriva alla gente e come fanno a elevarsi se noi gli forniamo delle cose degna di una fogna?” ha proseguito.

Per poi concludere: “Chi ammette simili modi non fa una bella operazione al popolo”.

Mogol, che è anche consigliere del Mic, arriva persino a proporre una sanzione per chi, come Tony Effe, utilizza un certo tipo di linguaggio.

“Quando sono stato invitato da Mazzi al Ministero della Cultura – ha raccontato – ho detto che certe cose vanno proibite e che chi le diffonde deve pagare una multa salatissima”.

Per Mogol l’ipotesi “non è eccessiva”, ma si tratta dell’unico modo, “perché questo è l’inizio della fine”.

L’autore di capolavori come Emozioni, si scaglia infine contro la scelta di Carlo Conti di includere Tony Effe tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2025.

“Ho sempre sostenuto che bisogna avere competenza, ci vuole gente preparata e che conosce la musica. – ha commentato – Perché altrimenti possono succedere cose come queste”.

Riferendosi alla presenza di Tony Effe all’Ariston, ha affermato: “Vi sembra normale che i bambini debbano apprendere questi concetti?”. E ancora:

Non sono un censore, ma certe parole, certi modi di trattare le persone sono diseducativi, mancano di rispetto alle donne. Come si può chiamare una ‘la tua tr**a’? Non è né una forma d’arte, né una forma corretta del parlare.