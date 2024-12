Scontro frontale fra due auto sulla statale 35 a Milano: morto un uomo nell'incidente, una donna è grave

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incidente frontale sulla statale 35 dei Giovi a Casarile, vicino Milano, ha causato un morto e una donna ferita gravemente. Lo scontro ha coinvolto due auto: a perdere la vita è il conducente di una Fiat Punto, deceduto nonostante i soccorsi. La passeggera è invece ricoverata in codice rosso al Niguarda. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Incidente a Milano, morto un uomo

Lo schianto si è verificato nel pomeriggio del 21 dicembre a Casarile, nel Milanese. Un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture, le quali si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è avvenuto intorno alle 18.40 sulla statale 35 dei Giovi, fra le due automobili che viaggiavano in direzioni opposte.

L’incidente è avvenuto sulla statale 35 all’altezza di Casarile, Milano

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente tre ambulanze, due automediche, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso, mobilitati per gestire l’emergenza.

Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico temporaneamente, causando disagi alla circolazione.

La dinamica dello scontro a Casarile

Le circostanze precise del drammatico incidente sono ancora oggetto di indagine. I carabinieri, giunti sul posto, stanno effettuando i rilievi per comprendere nei dettagli la dinamica dello scontro.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta, causando il violento impatto, per poi terminare la sua corsa a bordo strada fra la vegetazione. Non risulta che altre vetture siano state coinvolte nello schianto.

Chi sono la vittima e la donna ferita

La tragedia ha visto come vittima il conducente di una Fiat Punto, di 49 anni, che è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Rinvenuto in arresto cardiocircolatorio dai sanitari, è stato trasferito presso l’ospedale di Pavia, dove nel giro di pochi minuti è deceduto.

Accanto a lui viaggiava una donna, la moglie di 52 anni, rimasta gravemente ferita. I Vigili del Fuoco hanno lavorato con grande impegno per liberarla dall’abitacolo completamente deformato.

Poi, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza con eliambulanza all’ospedale Niguarda dove è stata ricoverata con codice rosso.

Gli occupanti dell’altra vettura coinvolta nello scontro, una donna di 73 e un uomo di 75 anni, sono stati ricoverati in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.