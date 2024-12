Guillermo Mariotto salta la finale di Ballando con le stelle per una caduta: l'annuncio di Milly Carlucci

Guillermo Mariotto non sarà presente alla finale di Ballando con le stelle. Lo stilista si è fatto male a una gamba in seguito a una caduta mentre si trovava a Riad, che ha compromesso i legamenti del ginocchio. Lo ha annunciato Milly Carlucci in apertura dell’ultima puntata del programma in prima serata su Rai 1. Un’ulteriore assenza che gonfia il caso esploso sullo storico giudice della trasmissione.

Mariotto assente alla finale di Ballando con le stelle

“Dopo tutte le storie di questa edizione è successo anche questo: Mariotto è andato all’estero per lavoro ed è caduto” ha comunicato Milly Carlucci al pubblico all’inizio della finale di Ballando con le stelle, mostrando la poltrona vuota.

“Ci ha fatto sapere che si è fatto male, un problema al legamento, e ci ha mandato anche il certificato medico. E quindi stasera non ci sarà” ha annunciato la conduttrice del programma di successo su Rai 1, augurando allo stilista buon Natale e ricordando che tutti lo staff del programma lo aspetta “ancora a braccia aperte”, perché non c’è “Ballando” senza Mariotto.

Guillermo Mariotto accanto a Milly Carlucci nella puntata del ritorno a Ballando con le stelle

L’infortunio a Riad

Lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni era a Riad per motivi di lavoro e nella capitale saudita è scivolato provocandosi un trauma al ginocchio.

Secondo quanto riportato da Repubblica, nella mattinata di sabato 21 dicembre sarebbe stato avvistato a Fiumicino su una sedia a rotelle, accompagnato dal personale dell’aeroporto.

La bufera su Mariotto

Per quanto giustificata, l’assenza rischia di alimentare ancora di più la bufera infuriata attorno al giudice, dopo l’abbandono del programma in diretta e le accuse di molestie da parte di una senatrice di FdI, con tanto di richiesta di interrogazione parlamentare.

Il caso Mariotto era esploso dopo che il 58enne aveva lasciato la giuria senza spiegazioni durante una puntata, volando a Riad per un’emergenza nella maison di cui è direttore, come avrebbe spiegato in seguito, legata ad una importante ‘commessa’ di abiti per alcune principesse arabe.

Nonostante il perdono di Milly Carlucci e della Rai, che hanno concesso allo stilista di tornare in trasmissione, il complicato 2024 di Mariotto non era però ancora finito: dopo alcuni giorni sono arrivate le accuse di molesti sessuali da parte della senatrice Donatella Susanna Campione, in riferimento a un video del backstage in cui il giudice sfiorava inavvertitamente le parti intime di un ballerino.