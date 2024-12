Maxi incidente sull'autostrada A2 vicino Cosenza: morte una donna e la figlia di 10 anni, diversi feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di due morti e otto feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo in provincia di Cosenza. Coinvolti nel maxi tamponamento 11 auto e due mezzi pesanti. Le vittime sono una donna di 39 anni e la sua bambina di 10 anni.

Maxi incidente sull’A2 in provincia di Cosenza

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 20 dicembre sull’autostrada A2 del Mediterraneo in Calabria, in provincia di Cosenza.

Secondo quanto riporta Ansa, attorno alle 18.40 c’è stato un tamponamento a catena nella carreggiata in direzione nord, in prossimità dello svincolo di Mormanno.

Coinvolti nel tamponamento oltre dieci veicoli

Nell’incidente sono rimasti coinvolti 11 autovetture, un tir, un autobus e un furgone. Ancora da chiarire l’esatta dinamica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castrovillari e Lauria, il 118 e la polizia stradale.

2 morti e 8 feriti

Pesante il bilancio dell’incidente, sono morte due persone, una mamma di 39 anni e la sua bambina di 10 anni.

Viaggiavano in una delle auto coinvolte nell’incidente, come riporta Adnkronos: la bambina sul sedile anteriore lato passeggero, la mamma sul sedile posteriore. Ferito e trasportato in ospedale invece il conducente.

Otto i feriti: una volta estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

L’autobus è rimasto coinvolto nell’incidente in modo lieve, non risultano feriti gravi a bordo.

Il traffico è rimasto bloccato per ore in direzione nord nel tratto interessato dall’incidente.