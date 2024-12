Morto a 66 anni l’ex wrestler messicano Rey Misterio senior, star della WWE: lutto nel mondo del wrestling

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo storico lottatore e star del wrestling 66enne Miguel Ángel López Díaz, noto come Rey Misterio Senior, è morto a 66 anni, come annunciato con un post Facebook dal figlio Miguel (anche lui lottatore con il nome di El Hijo de Rey Misterio). L’ex atleta e allenatore era lo zio del famoso Rey Misterio, che ancora oggi partecipa agli incontri della WWE, dopo esserne entrato anche nella Hall of Fame.

Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Miguel Ángel López Díaz, noto al grande pubblico come Rey Misterio Senior, deceduto il 20 dicembre 2024 all’età di 66 anni. La notizia è stata confermata dal figlio, lottatore conosciuto con il nome di El Hijo de Rey Misterio, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Oltre a essere il padre di Miguel Aaron López Hernández (vero nome di El Hijo de Rey Misterio), Miguel Ángel López Díaz era anche lo zio e l’allenatore del più noto Rey Misterio, tre volte campione del mondo nonché uno dei più famosi e forti wrestler di sempre, ancora sotto contratto con la WWE (World Wrestling Entertainment, l’azienda di intrattenimento che si occupa principalmente di questa disciplina).

Fonte foto: IPA Morto a 66 anni il wrestler Miguel Ángel López Díaz, noto al grande pubblico come Rey Misterio Senior, zio e allenatore del più famoso Rey Misterio jr. (in foto)

Nato l’8 gennaio 1958 a Tijuana, Messico, Rey Misterio Senior ha iniziato la sua carriera nel wrestling professionistico nel gennaio 1976, dopo un periodo di formazione nel pugilato.

La carriera di Rey Misterio Senior

Nel corso della sua carriera, Rey Misterio Senior ha lottato in diverse federazioni, tra cui la World Wrestling Association (WWA) e la Lucha Libre AAA Worldwide, conquistando numerosi titoli, come l’IWC World Middleweight Championship e l’America’s Championship nella Tijuana Wrestling.

Ritiratosi ufficialmente nel 2009, Rey Misterio Sr. è poi diventato uno dei più rispettati allenatori al mondo di lucha libre, uno stile di combattimento del wrestling tipico del Messico.

Rey Misterio Sr. è stato però un rinomato allenatore anche nel wrestilng “canonico”, contribuendo alla formazione di talenti come suo nipote, Rey Mysterio Jr. (nato Óscar Gutiérrez Rubio), oggi star della WWE nonché membro della Hall of Fame della disciplina, e altri lottatori di spicco come Konnan, Eiji Ezaki e Psicosis.

Il cordoglio per la morte di Rey Misterio Sr.

Rey Misterio Sr. è stato anche protagonista, nel 2007, del film horror “Wrestlemaniac”, interpretando un lottatore mascherato. La sua ultima apparizione sul ring risale all’aprile 2023, durante l’evento Global Lucha Libre, dove ha combattuto al fianco di Aero Star e Mr. Iguana.

La comunità del wrestling ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, con la Lucha Libre AAA Worldwide che ha dichiarato: “Ci dispiace per la morte di Miguel Ángel López Díaz, noto come Rey Mysterio Sr. Inviamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi cari e rivolgiamo le nostre preghiere al cielo perché possa riposare in pace in eterno”.

La morte di Miguel Ángel López Díaz è giunta a poche settimane di distanza da quella del fratello, Roberto Gutiérrez, padre di Rey Mysterio Jr., avvenuta lo scorso 17 novembre.