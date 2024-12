Morto Angelo Amelio giornalista Rai, era autore di La Vita in Diretta e Unomattina: il cordoglio dei colleghi

Rai in lutto: è morto a 64 anni il giornalista Angelo Amelio. Lungo la sua carriera è stato autore di trasmissioni di successo dell’emittente pubblica, come ‘Unomattina‘ e ‘La vita in diretta‘, oltre ad aver lavorato per Rainews24 e ad aver ideato i programmi ‘Sabato24’ e ‘Specchio dei Tempi’. “Un collega esperto e dotato di una grande umanità”, sottolinea la Rai.

Morto il giornalista Rai Angelo Amelio: era malato da poco tempo

Il sindacato Unirai ha fatto sapere che Amelio era malato da “poco tempo” ed ha aggiunto: “La sua scomparsa ci ha lasciati senza parole, non più colleghi ma amici”.

“La Rai – prosegue la nota – perde chi tra tanti non si tirava mai indietro nell’aiutare e consigliare chi gli stava attorno, sempre pronto ad ascoltare e mettersi a disposizione”.

Fonte foto: ANSA

Sempre Unirai ha evidenziato che Amelio era “un bravissimo collega” e che era considerato una persona “saggia, solare e con un carattere mite”, in grado di lavorare con il sorriso. Il giornalista era sposato con la moglie Roberta.

Il cordoglio dei colleghi

In queste ore tantissimi altri colleghi stanno esprimendo cordoglio per la morte del giornalista che si è spento nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre.

Angelo Amelio lavorava in Rai da vent’anni. Gli piaceva raccontare l’Italia con un suo originale tocco entusiasta senza mai essere cinico.

Chi era Angelo Amelio: origini e legame con il Salernitano

Era originario di Teggiano, piccolo comune in provincia di Salerno, ma era residente da tempo a Roma dove viveva con la sua famiglia.

Aveva studiato giurisprudenza a Napoli, era un grande tifoso dell’Inter e appassionato di ambiente, impegnato in prima linea per la tutela del Parco Nazionale dell’Asinara in Sardegna. Nel 2018 era stato insignito del premio Giornalistico “Orchidea d’Argento”.

Come riferisce Anteprima24.it, Amelio era molto legato alla sua terra d’origine, in particolare con il Vallo di Diano dove vivono i suoi parenti e dove ritornava quasi ogni fine settimana.

Il giornalista Rai ha rappresentato un punto di riferimento professionale per i colleghi dell’area a sud del territorio provinciale di Salerno con cui aveva stretto rapporti lavorativi e di amicizia.