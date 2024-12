Uomo morto a Trevignano dopo il rientro dal Congo, caso sospetto di febbre emorragica: cosa sappiamo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 55 anni di Trevignano, in provincia di Treviso, è morto il 16 dicembre dopo essere rientrato dal Congo, a causa di un sospetto caso di febbre emorragica. Accertamenti sono in corso con l’Istituto Spallanzani di Roma, mentre vengono attivate le misure sanitarie d’emergenza, tra cui l’isolamento domiciliare per l’unico contatto noto e la sorveglianza sanitaria.

In aggiornamento