Davide Benetti morto dopo il balcone crollato a Villa Rivani Farolfi: l'insegnante era in gita con la classe

Non ce l’ha fatta l’insegnante caduto dal balcone della villa Rivani Farolfi, storica dimora di Ro vicino Ferrara. Davide Benetti, dopo giorni in ospedale, è deceduto. Le sue condizioni non erano considerate gravi, ma il quadro clinico è peggiorato e per lui non c’è stato nulla da fare. Si tratta dell’ennesima morte sul luogo di lavoro.

Morto l’insegnante Davide Benetti

L’insegnante di 43 anni coinvolto in un incidente durante una gita scolastica il 9 dicembre è deceduto. Si chiamava Davide Benetti ed era felice di portare i suoi alunni a visitare la villa storica a Ro, nel Ferrarese. Mentre si trovava affacciato da un balcone, posto a 5 metri dal suolo, è caduto.

Il docente e la guida della visita sono caduti in seguito al crollo del balcone. Pochi secondi prima lo stesso balcone era stato visitato da alcuni degli studenti. Tutti i giovani sono rimasti illesi.

Incidente sul luogo di lavoro, crolla il balcone di una villa storica: morto il docente di 43 anni

Benetti e la guida turistica invece sono stati trasportati in ospedale, anche se le loro condizioni non sembravano molto gravi.

Cosa è successo a villa Rivani Farolfi

Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo a Villa Rivani Farolfi, a Ro, una frazione del Comune di Riva del Po nella provincia di Ferrara. La classe di Benetti era in visita alla villa quando è avvenuta la tragedia.

La dinamica, già raccontata, vede l’insegnante e la guida turistica sul balcone della villa storica. Questo era visitabile, tanto che pochi attimi prima si erano affacciati anche gli studenti.

Dopo la caduta, il docente era stato trasportato d’urgenza in ospedale. Al Sant’Anna di Cona era rimasto ricoverato dal giorno dell’incidente, il 9 dicembre. Non sembrava in pericolo di vita. Aveva riportato diverse fratture ed era presente una febbre alta. Poi il decesso.

Morte sul lavoro per il balcone crollato

Davide Benetti è morto sul posto di lavoro. Ci tengono a ricordarlo gli insegnanti e i sindacati di settore. Dalla Federazione Gilda Unams l’appello: bisogna riflettere sulla sicurezza dei viaggi d’istruzione.

Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale di Fgu, ha ricordato che le gite scolastiche non vengono retribuite e sono su base volontaria. Non mancano però enormi responsabilità e rischi.

Non è l’unico a parlare di morte sul lavoro, un numero che continua a crescere a ritmo serrato in Italia. Tema che invece non tocca ilministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che appresa la tragica notizia esprime cordoglio per la morte del docente.