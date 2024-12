Balcone crollato durante la gita scolastica a Riva del Po vicino Ferrara, feriti l'insegnante e la guida

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una grave incidente è avvenuto nella mattina di lunedì 9 dicembre a Riva del Po, in provincia di Ferrara, durante una gita scolastica. Un balcone di una dimora settecentesca è crollato poco dopo che alcuni alunni della scuola media vi si erano affacciati. Illesi gli studenti, mentre sono rimasti feriti una insegnante e la guida turistica. I due sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale.

Incidente durante gita scolastica a Riva del Po

L’incidente è avvenuto attorno alle 10 di oggi, lunedì 9 dicembre, a Riva del Po, in provincia di Ferrara.

Come riporta Ansa, durante la visita di una scolaresca è crollato il balcone della settecentesca Villa Rivani Farolfi, nella frazione di Ro.

Crolla balcone di una villa settecentesca

Il fatto è avvenuto mentre si trovava nella villa un gruppo di studenti delle scuole medie della provincia di Ferrara, impegnati in una visita ad alcune dimore storiche della zona.

Il balcone della villa è crollato poco dopo che gli studenti vi si erano affacciati, dopo aver visitato le stanze della dimora settecentesca.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Estense, l’insegnante accompagnatore e la guida turistica si sono fermati per un attimo sul balcone, quando è avvenuto il crollo improvviso.

I due sono caduti a terra insieme ai calcinacci da un’altezza di circa 4 metri.

Feriti l’insegnante e la guida

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti il 118 con due ambulanze e l’automedica, i i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il docente e il volontario, rimasti feriti, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Ferrara, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Gli studenti, rimasti tutti illesi, sono stati riaccompagnati a scuola, le famiglie avvertite.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del crollo, da verificare anche lo stato di conservazione dell’edificio.