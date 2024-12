Malore a cena in un ristorante a Comacchio vicino Ferrara: Nigra Farinelli morta a 50 anni, aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nigra Farinelli, 50 anni, è morta improvvisamente durante una cena con le amiche in un ristorante di Comacchio, in provincia di Ferrara. La donna si è accasciata a tavola e nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta. La Procura di Ferrara ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per determinare le cause del malore fatale. Farinelli era molto conosciuta sul territorio, dove lavorava per un’azienda di ristorazione.

La morte improvvisa di Nigra Farinelli, 50 anni, ha gettato nello sconforto la comunità di Comacchio, in provincia di Ferrara.

La donna è stata colta da un malore mentre cenava con alcune amiche in un ristorante, la Locanda del Delta, nella serata di mercoledì 18 dicembre.

La tragedia è avvenuta in un ristorante di Comacchio, in provincia di Ferrara

Poco prima delle 22, Nigra ha cominciato a sentirsi male e, nonostante i tentativi di soccorso da parte di una donna presente nel ristorante, che conosceva le manovre salvavita, non c’è stato nulla da fare.

La 50enne, purtroppo, non ha mai ripreso conoscenza e il suo decesso è stato dichiarato dai soccorritori, arrivati poco dopo.

Il malore nel ristorante e i soccorsi

Come riportato da FerraraToday, i soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto con un’automedica e un’ambulanza.

I sanitari hanno cercato di rianimare Nigra Farinelli per quasi un’ora, eseguendo massaggi cardiaci e manovre di emergenza. Purtroppo, ogni tentativo è stato vano e alla fine hanno dovuto dichiararne il decesso.

Non si sa ancora se la 50enne avesse condizioni di salute preesistenti o allergie. La Procura di Ferrara ha aperto un’indagine, affidando il caso al pm Andrea Maggioni, che ha disposto l’autopsia per fare luce sulle cause della morte improvvisa.

Chi era Nigra Farinelli

La vittima era una figura molto conosciuta a Comacchio, dove lavorava per l’azienda di ristorazione “Camst”. Nigra lascia il marito Antonio Beneventi, musicista della band Ophidia, e i loro due figli.

Il gruppo musicale ha voluto rendere omaggio alla donna con un messaggio su Facebook: “Caro Antonio ricordati che noi siamo una band… e una band non lascia solo un amico. Gli Ophidia si stringono nel tuo dolore ricordando Nigra, una donna meravigliosa dedita alla sua famiglia e innamorata da sempre di suo marito”.