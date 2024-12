Ascolti tv venerdì 20 dicembre chi ha vinto tra The Voice Kids, Patriarca, Quarto Grado, Interstellar e Crozza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La battaglia degli ascolti tv di venerdì 20 dicembre ha visto schierati The Voice Kids su Rai 1 e Il Patriarca su Canale 5, con lo show di Antonella Clerici che ha vinto la sfida dell’Auditel in prima serata. Tra i programmi andati in onda nello stesso slot spiccano Quarto Grado su Rete 4, I migliori Fratelli di Crozza sul Nove e Farwest su Raitre, oltre al film Intestellar trasmesso da Italia 1.

Ascolti tv 20 dicembre: The Voice Kids contro Il Patriarca e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, The Voice Kids : 3.716.000 spettatori (24,9%);

: 3.716.000 spettatori (24,9%); Canale 5, Il Patriarca 2 : 2.238.000 spettatori (14,1%);

: 2.238.000 spettatori (14,1%); Rete 4, Quarto Grado: 1.317.000 spettatori (9,5%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Interstellar : 912.000 spettatori (6,4%);

: 912.000 spettatori (6,4%); Nove, I migliori Fratelli di Crozza : 597.000 spettatori (3,5%);

: 597.000 spettatori (3,5%); Rai 3, FarWest : 572.000 spettatori (3,6%);

: 572.000 spettatori (3,6%); La7, Propaganda Live Best : 486.000 spettatori (3,7%);

: 486.000 spettatori (3,7%); Tv8, No Time To Die : 475.000 spettatori (3,2%);

: 475.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Dichiarazioni di voto sulla Finanziaria: 287.000 spettatori (1,6%).

Chi ha vinto The Voice Kids

L’edizione 2024 di The Voice Kids è stata vinta da Melissa Memeti, componente del team guidato da Loredana Bertè. Ha 13 anni e viene da Casoli, in provincia di Chieti. In finale ha cantato la canzone “I have nothing” di Whitney Houston.

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 5.437.000 spettatori (28,2%);

: 5.437.000 spettatori (28,2%); Rai 1, Cinque Minuti : 4.247.000 spettatori (22,8%);

: 4.247.000 spettatori (22,8%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.694.000 spettatori (14%).

Fuori dal podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.551.000 spettatori (8%);

: 1.551.000 spettatori (8%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.381.000 spettatori (7,1%);

: 1.381.000 spettatori (7,1%); Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.297.000 spettatori (6,8%);

: 1.297.000 spettatori (6,8%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.094.000 spettatori (5,8%);

: 1.094.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 4 di Sera – prima parte : 1.043.000 spettatori (5,6%);

: 1.043.000 spettatori (5,6%); Rete 4, 4 di Sera – seconda parte : 936.000 spettatori (4,8%);

: 936.000 spettatori (4,8%); Nove, Chissà chi è : 513.000 spettatori (2,7%);

: 513.000 spettatori (2,7%); Tv8, 100% Italia: 395.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.160.000 spettatori (25,7%);

: 4.160.000 spettatori (25,7%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 3.285.000 spettatori (21,3%);

: 3.285.000 spettatori (21,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.918.000 spettatori (21,7%);

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.270.000 spettatori (13,4%);

: 2.270.000 spettatori (13,4%); Canale 5, Gira la ruota della Fortuna : 2.012.000 spettatori (15,8%);

: 2.012.000 spettatori (15,8%); Rai 3, Blob : 980.000 spettatori (5,4%);

: 980.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Via dei Matti n. 0 : 868.000 spettatori (4,7%);.

: 868.000 spettatori (4,7%);. Rete 4, La Promessa : 834.000 spettatori (4,7%);

: 834.000 spettatori (4,7%); Italia 1, C.S.I. – Scena del Crimine : 565.000 spettatori (3,3%);

: 565.000 spettatori (3,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 495.000 spettatori (3,5%);

: 495.000 spettatori (3,5%); Rai 2, NCIS – secondo episodio : 463.000 spettatori (2,6%);

: 463.000 spettatori (2,6%); Nove, Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo : 413.000 spettatori (2,3%);

: 413.000 spettatori (2,3%); Rai 2, TgSport Sera : 409.000 spettatori (3,3%);

: 409.000 spettatori (3,3%); Rai 2, NCIS – primo episodio : 308.000 spettatori (2,1%);.

: 308.000 spettatori (2,1%);. La7, Famiglie d’Italia : 224.000 spettatori (1,5%);

: 224.000 spettatori (1,5%); Nove, Cash or Trash : 221.000 spettatori (1,8%);

: 221.000 spettatori (1,8%); Tv8 Maitre Chocolatier – Talenti in Sfida: 207.000 spettatori (1,3%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative della popolazione italiana, che compongono il campione Auditel, il cosiddetto Superpanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati sono raccolti e pubblicati da Auditel, generalmente, prima delle 10 del mattino.