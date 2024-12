Auto sul mercatino di Natale a Magdeburgo, chi è l'uomo arrestato per l'attentato e cosa si sa sui motivi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un’auto lanciata a velocità sulla folla ha provocato il panico al mercatino di Natale a Magdeburgo in Germania, lasciando dietro di sé morti e feriti. L’uomo alla guida è stato arrestato dalla polizia tedesca: si chiama Taleb Al Abdulmohsen ed è un medico 50enne originario dell’Arabia Saudita. I media tedeschi lo descrivono come un attivista anti-Islam e vicino all’estrema destra, fan di Elon Musk.

Auto sui passanti ai mercatini di Natale, chi è l’attentatore

Secondo quanto riportano i media tedeschi, è un medico saudita di 50 anni il responsabile dell’attentato avvenuto nella serata di venerdì 20 dicembre a Magdeburgo, nel Land della Sassonia-Anhalt.

L’uomo alla guida di una Bmw noleggiata poco prima si è lanciato a folle velocità sulla gente che affollava il mercatino di Natale di Magdeburgo, uccidendo 2 persone e ferendone 68, di cui diverse in modo grave.

Chi è Taleb Al Abdulmohsen

Secondo quanto riportato da Der Spiegel, l’attentatore si chiama Taleb Al Abdulmohsen. Vive a Bernburg e lavora come medico in una struttura privata.

Cinquanta anni, era arrivato in Germania dall’Arabia Saudita nel 2006, ottenendo lo status di rifugiato.

Non è un islamista radicale, al contrario: come riporta Afp, era scappato dal suo paese in quanto ateo e denunciava i pericoli di un’islamizzazione della Germania.

Der Spiegel lo descrive come un fan di Elon Musk, del cospirazionista americano Alex Jones e dell’attivista di estrema destra britannico Tommy Robinson.

Nella sua bio su X si legge: “Opposizione militare saudita. La Germania insegue le persone richiedenti asilo saudite, dentro e fuori la Germania, per distruggere le loro vite. La Germania vuole islamizzare l’Europa”.

Come immagine di copertina ha un Ar-15, il fucile semiautomatico tristemente noto per essere l’arma più usata nelle stragi di massa negli Stati Uniti.

Le indagini

Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto, la polizia tedesca ha effettuato perquisizioni a Bernburg, dove vive l’attentatore.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo avrebbe agito da solo. Non è però ancora chiaro il movente.

L’evento “non può ancora essere classificato in modo definitivo”, ha affermato un portavoce della polizia.

Se in un primo momento si era ipotizzato una matrice jihadista, come per altri attentati analoghi avvenuti in Europa negli anni scorsi, la biografia di Taleb Al Abdulmohsen porta tutto in un’altra direzione.